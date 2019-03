Juventus | gesto Cristiano Ronaldo sotto inchiesta | rischia squalifica in Champions

Dal gesto di Ronaldo alla reazione della Juventus - Moggi non ha dubbi : “era soltanto una risposta” : Il gesto di Ronaldo e la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: il commento di Luciano Moggi, ex dirigente bianconero “Il gesto di Ronaldo? Sono gesti spontanei, che vengono fuori, anche per il comportamento dell’Atletico di Madrid nella gara di andata, era soltanto una risposta“. E’ l’opinione di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all’Adnkronos, sul gesto del portoghese Cristiano ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone e quel gesto di Ronaldo : “non mi va di condannarlo perchè…” : L’allenatore dell’Atletico ha commentato il ko subito contro la Juventus, soffermandosi anche sul gesto di Ronaldo Una serata da dimenticare, un ko pesantissimo che costa l’eliminazione dalla Champions League all’Atletico Madrid. Diego Simeone non cerca scuse, fa i complimenti alla Juventus e incassa il durissimo colpo, unica cosa da fare dopo un 3-0 che non ammette repliche. Marco Alpozzi/LaPresse Nel finale di ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Juventus-Atletico Madrid - arrivata la decisione dell’Uefa sul gesto di Simeone : La Uefa ha deciso di non squalificare l’allenatore argentino, comminandogli esclusivamente una multa di 20 mila euro Diego Simeone potrà sedersi in panchina all’Allianz Stadium il prossimo 12 marzo, data del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. L’allenatore argentino non è stato squalificato dall’Uefa per il gesto arrivato subito dopo il primo gol dei colchoneros, ...

Insigne - sfottò alla Juventus : gesto ‘alla Simeone’ [VIDEO] : Si avvicina sempre di più il big match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo in campo Napoli e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, discorso opposto invece per gli uomini di Carlo Ancelotti che sono reduci dal successo entusiasmante contro il Parma. Ha fatto molto discutere ...

Calcio - Diego Simeone chiede scusa e precisa : “Non era un gesto legato alla Juventus” : Se ne è parlato più della partita stessa. Nel corso dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di Calcio tra Atletico Madrid e Juventus, la vittoria dei Colchoneros è stata festeggiata in maniera decisamente impropria dal tecnico degli spagnolo Diego Simeone il quale, rivolgendosi ai tifosi, ha fatto il segno degli attributi. Un gesto decisamente poco elegante, per non dire altro, che lunedì sarà valutato dall’Uefa e ...

Bologna-Juventus - Allegri : “Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…” : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di […] L'articolo Bologna-Juventus, Allegri: “Gioca ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Juventus - il gesto clamoroso di Ronaldo ai tifosi dell’Atletico : Si sta giocando il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, le due squadre in campo per la gara d’andata. All’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, diverse occasioni per le due squadre in particolar modo i bianconeri con un tiro da lontano di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo fa discutere un gesto da parte del calciatore portoghese, lo juventino ha replicato ai fischi del ...

Atletico-Juventus - i tifosi madrileni beccano Ronaldo : il portoghese risponde con un gesto eloquente [VIDEO] : Beccato dai tifosi dell’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ha risposto per le rime indirizzando verso le tribune un gesto eloquente Nessun gol ma tante emozioni nell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, ferme sullo 0-0 a fine primo tempo. Contrasti durissimi e tante proteste in campo, a cui si aggiunge un rigore prima concesso e poi cancellato dal Var per un contatto avvenuto fuori ...

Juventus - faccia a faccia tra la società e Dybala : il gesto della Joya non è piaciuto affatto : La Juventus parlerà con Paulo Dybala per chiarire quanto accaduto nei minuti finali della partita pareggiata contro il Parma La Juventus ha chiesto un chiarimento con Paulo Dybala dopo quanto accaduto durante la gara contro il Parma. Il calciatore argentino, dopo la terza sostituzione decisa da Massimiliano Allegri, ha lasciato il terreno di gioco stizzito, recandosi negli spogliatoi e perdendo anche la rete del pareggio degli ospiti. ...

Juventus - esplode il caso Dybala : gesto di rabbia dell'argentino - : Non solo l'allarme difesa in vista della Champions League, la Juventus dopo il 3-3 interno contro il Parma deve fare i conti con il gesto di stizza di Paulo Dybala , rientrato in fretta e furia negli ...