Juventus | CR7 potrebbe essere squalificato nei prossimi turni di Champions League

Juventus-Atletico - shock post gara : troppa gioia per CR7 - un tifoso muore d’infarto : Dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid, un tifoso è deceduto a causa di un infarto che lo ha stroncato: aveva 40 anni Vittorio Salvati aveva 40 anni, è morto subito dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid a causa di un infarto. La gioia per il successo bianconero grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo è stata enorme, forse troppa da reggere per il cuore di Vittorio, il quale è tornato in hotel col figlio di 11 anni prima di ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Highlights Juventus-Atletico Madrid 3-0 : VIDEO - gol e sintesi in 3 minuti. CR7 magico - tripletta da marziano : La serata dell’Allianz Stadium di ieri rimarrà nella memoria dei tifosi della Juventus, e non solo, davvero a lungo. Il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, con la sontuosa tripletta di Cristiano Ronaldo, ha scritto una pagina della storia della Champions League 2018/19. Una partita davvero stellare dei bianconeri, che hanno messo all’angolo per 95 minuti i Colchoneros del Cholo Simeone. Una lezione di tattica impartita da Max ...

Juventus Atletico Madrid - Simeone : 'CR7 migliore al mondo - brava la Juve' : Sono stati migliori tatticamente e sulle seconde palle" ha detto l'allenatore degli spagnoli, intervistato da Sky Sport. Riconoscimento della grandezza Cristiano Ronaldo è la vera e propria bestia ...

Remuntada Juve - l’Atletico cade sotto i colpi di Cr7. Il tweet della Juventus : La Juve completa una storica Remuntada e supera il turno, demolendo l’Atletico Madrid allo Stadium. 3 reti di Cristiano Ronaldo, una partita praticamente perfetta quella preparata da mister Allegri. Prestazione super di un ispiratissimo Bernardeschi. Il tweet della Juve Questo il tweet della società bianconera, diventato immediatamente virale tra tifosi. E' FINITA! AMICI, E' FINITA!La […] More

La Juventus ribalta l'Atletico Madrid : tripletta di CR7 e quarti di finale raggiunti : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca la miglior partita dell'anno, la partita della vita, batte con un netto 3-0 l'Atletico Madrid e vola ai quarti di finale di Champions League meritatamente. La tripletta dell'indemoniato Cristiano Ronaldo ha permesso ai bianconeri di ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano tre settimane fa. Per l'ex Real Madrid è la rete numero 25 contro i colchoneros che sono la vittima preferita del 34enne di ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live : CR7 a segno - la Juventus ci crede! : Risultati Champions League, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 12 marzo: Juventus Atletico Madrid e Manchester City Schalke.

Juventus-Atletico Madrid - gol Cristiano Ronaldo : lo stacco imperioso di CR7 fa impazzire lo Stadium [VIDEO] : La Juventus sblocca la gara grazie al gol di Cristiano Ronaldo: stacco imperioso del portoghese che batte il portiere dell’Atletico Madrid Oblak Era l’uomo più atteso della vigilia e al primo pallone utile toccato non ha sbagliato. Cristiano Ronaldo sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid grazie ad uno splendido colpo i testa: cross dalla sinistra di un ispiratissimo Federico ...

Juventus-Atletico - Terim : 'I bianconeri possono ancora passare. CR7? È la sua notte' : Ai microfoni di Sky Sport , Terim ha detto di aspettersi una Juve molto combattiva: "La Juve è sempre la Juve, soprattutto in casa " ha esordito l'ex commissario tecnico della nazionale turca -. Se ...