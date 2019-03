Juventus - Atletico Madrid | la moglie di Morata | ' Insulti e minacce ai miei figli'

NBA - a vedere Juventus-Atletico c'era anche Ray Allen : Tra i 40.000 fortunati che hanno potuto assistere dal vivo alla rimonta della Juventus negli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid c'era un tifoso davvero speciale, ...

Juventus-Atletico Madrid è la partita tra club più vista di sempre su Sky : Juventus-Atletico Madrid, partita che entra di diritto nella storia del club bianconero, ma anche in quella di Sky, che l'ha trasmessa in diretta esclusiva con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La pay tv, infatti, fa sapere che la gara è stato vista da "2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e del ...

Juventus - stroncato dall'infarto dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid : il dramma del tifoso juventino : Un tifoso della Juventus, Vittorio Salvati di 40 anni, è morto poco dopo aver lasciato lo Stadium, alla fine della vittoria dei bianconeri per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Champions. Salvati aveva visto la partita allo stadio in compagnia di suo figlio di 11 anni. Quando poi è tornato in hotel fe

Juventus-Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo carica i compagni durante l'intervallo : Cristiano Ronaldo non finisce mai di stupire. Il fuoriclasse portoghese, con la tripletta di ieri sera all'Atletico Madrid, è arrivato a quota 24 reti con la maglia bianconera in tutte le competizioni,...

Juventus-Atletico - Ronaldo - elogi social alla squadra : 'Uno per tutti e tutti per uno' : Il re è lui, Cristiano Ronaldo, ma attorno c'è una squadra vincente. Lo fa capire lo stesso CR7 con l'immagine pubblicata sui social che lo ritrae, nello spogliatoio dell'Allianz Stadium, attorniato ...

Juventus-Atletico - Renzi prende le difese di Allegri : “qualcuno dovrebbe chiedergli scusa” : Il commento di Renzi dopo la strepitosa vittoria delle Juventus sull’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Ma dopo quello che è successo ieri non solo bisognerebbe fare i complimenti a ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Champions League 2019 : si chiudono gli ottavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juventus-Atletico - non tutto è filato liscio! Il tifoso disabile denuncia : “i posti per le carrozzine sono una truffa” : Il tifoso bianconero disabile denuncia la situazione dei posti della tribuna sud riservati ai diversamente abili durante Juventus-Atletico: il suo post di denuncia sui social La tripletta di Cristiano Ronaldo ha messo ieri sera ko l’Atletico Madrid, regalando alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Non tutto però sembra essere filato liscio all’Allianz Stadium, in particolar modo per un tifoso ...