Juve | senti Sacchi | “Allegri? Questo il mio pensiero”

Squadra della settimana - la Top 11 Champions della Uefa : presenti tre Juventini : La Uefa ha pubblicato la Top 11 della settimana di Champions League, i migliori 11 che si sono distinti in questa due giorni. Quattro partite e quattro squadre qualificate, che si sono andate ad aggiungere alle altre quattro della scorsa settimana. Nella formazione ideale (3-4-3 il modulo), spiccano chiaramente i calciatori protagonisti di quelle compagini che hanno staccato il pass per i quarti di finale: presenti tre juventini tra cui il ...

Genoa-Juventus domenica alle 12 : 30 - probabili formazioni : assenti Hiljemark e Khedira : Genoa-Juventus è una gara tra due formazioni che vedono ormai da vicino gli obiettivi che si erano prefissi prima dell’inizio dell’attuale stagione agonistica. I padroni di casa devono infatti raccogliere soltanto pochi punti per scongiurare definitivamente il pericolo di una retrocessione nella serie cadetta e programmare in questo modo il prossimo campionato. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta maturata sul campo del Parma ma prima della ...

Juve - senti Lippi : “I bianconeri hanno 70 vite. Allegri? Io penso questo” : Marcello Lippi, ultimo tecnico bianconero ad aver vinto la Champions League, intervistato ai microfoni di “Repubblica”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale momento della Juventus. Era il 1996, sono passati ormai 23 anni. La Juventus ha voglia di ritornare a vivere emozioni come quella notte di Roma. Leggi anche: Juventus […] More

Juve - senti Ancelotti : “Sono venuto a Napoli per battere i bianconeri” : Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di “La Stampa”, ha colto l’occasione per presentare la prossima super sfida contro la Juventus, evidenziando i motivi che l’hanno spunto a dire sì al Napoli. L’ex tecnico bianconero ha riconosciuto il grande merito della Juventus nel corso di questo campionato, e sottolineato anche il demerito partenopeo. Leggi anche: Napoli […] More

Juventus - senti Vialli : 'Stanco di essere l'ultimo ad aver alzato la Champions' : TORINO - Gianluca Vialli è tornato a parlare di Juventus , di Champions League , della sua malattia e del suo futuro, oltre che della Nazionale italiana . L'occasione è capitata durante la cerimonia ...

Juve - senti Cairo : “Vittoria Atletico Madrid? Si sapeva - ecco perchè” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato ai microfoni di “Radio 24″, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul successo dell’Atletico Madrid sulla Juventus, esprimendo il suo punto di vista a riguardo. Porte aperte per le speranze bianconere in vista del ritorno, ma il presidente granata ha sottolineato la grande forza dei […] More

Juve - senti Canini : 'Si vedeva che Allegri era uno da grande squadra' : L'ex difensore del Cagliari Michele Canini, oggi alla Feralpi Salò, ha parlato a Sky Sport del suo ex tecnico ai tempi in Sardegna, Massimiliano Allegri: 'Era un tecnico che curava molto i dettagli, lavorava molto sul reparto difensivo e si preparava in base agli avversari. E' un ...

Juve - senti Deschamps : 'Il ritorno di Pogba? Tutto può succedere' : Didier Deschamps , c.t. della Francia campione del mondo, ha parlato a Sky Sport : 'Se tornerò in Serie A? Non lo so ancora, posso dire che sto benissimo con la Nazionale, abbiamo ancora obiettivi importanti come il prossimo Europeo. In Italia ho ...

Roma - senti Del Piero : 'Zanillo ha un futuro incredibile - alla Juve...' : In occasione dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, l'ex numero 10 della Juventus si è soffermato sul giovane talento della Roma: 'Da qui al diventare quello che potrebbe diventare ci sono dei ...

Juve senti Capello : “attenzione all’Atletico Madrid - la vera favorita è il City di Guardiola” : Fabio Capello vede il City come grande favorita per la vittoria della Champions League, la Juventus ha un grande ostacolo da superare già agli ottavi ”Che Ronaldo mi aspetto con l’Atletico? Ho visto l’altro giorno che voleva segnare a tutti i costi e poi è uscito…Ho visto un Ronaldo molto determinato e poi io che ho vissuto come Real Madrid il derby contro l’Atletico è qualcosa che senti dentro in maniera ...

Juventus - senti Griezmann : «Vogliamo la finale di Champions» : LA CHAMPIONS - Poi, ha aggiunto, sulla corsa alla Champions: " Abbiamo giocatori che hanno gia' giocato finali della massima competizione europea, oltre che di Europa League e Coppa del Mondo. Siamo ...

Juve - senti Wenger : 'Ramsey colpo grandioso - brutta perdita per l'Arsenal' : Arsene Wenger , ex tecnico dell' Arsenal , ha parlato del trasferimento di Aaron Ramsey alla Juventus a margine di Laureus Sport for Good : 'Sarà una brutta perdita per l'Arsenal, ma per Ramsey questa è un'opportunità interessante. E' un calciatore grandioso, non ne trovi molti in quel modo a centrocampo. Sarà un innesto ...

Juve - senti Nedved : “Champions? Ecco la verità. Su Dybala dico che…” : Juve Nedved- Come riportato su “SportMediaset.it“, Pavel Nedved ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla seconda parte di stagione, focalizzando la sua attenzione su Paulo Dybala e sul discorso Champions League. Il dirigente bianconero ha lanciato acqua sul fuoco, evitando di definire la sfida contro i Colchoneros l’unico pensiero bianconero delle […] L'articolo Juve, senti Nedved: ...

Napoli e Juve su Kouamé : 'Sono tranquillo. Ho sentito Piatek e...' : Cercato da Napoli e Juve , Christian Kouamé , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pari col Sassuolo : 'Anche l'anno scorso a Cittadella abbiamo deciso di non dire niente con il nostro procuratore. Noi pensiamo soltanto alla squadra dove giochiamo. Sono sempre stato ...