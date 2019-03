Juve | gli ingredienti per sperare nella finale di Champions

Mbappè-Juventus - il sogno nel cassetto : cosa c’è di vero? I dettagli : MBAPPè JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus osserva molto attentamente l’evolversi della situazione legata a Mbappè. Un accostamento definito “fantasioso” dallo stesso Paratici nel corso delle scorse settimane, ma che potrebbe avvicinare l’attaccante del PSG alla Juventus in vista della prossima estate. Ovviamente, attualmente non esiste alcun tipo di trattativa, ...

Mercato Juventus - Dybala più conguaglio per l’attaccante del futuro! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni della stampa spagnola, Fabio Paratici starebbe riflettendo sul possibile affondo per il nuovo centravanti bianconero. Un affondo che risponde al nome di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, attualmente in rotta con il club nerazzurro, potrebbe rappresentare il futuro dell’attacco bianconero. Quale sarà il piano? 20 milioni di euro […] More

Juventus-Atletico Madrid - lo sfogo di Alice Campello sui social : “sono schifata - hanno insultato i miei figli” [FOTO] : La moglie di Morata ha rivelato sui social di aver ricevuto un mare di insulti dopo il match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato tra Juve e Atletico “Il calcio dovrebbe unire, senza oltrepassare mai la linea” con queste parole Alice Campello ha commentato gli insulti ricevuti sui social dopo Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di Champions che ha sancito l’eliminazione della formazione ...

Perché Allegri non piace agli Juventini? : Perché Allegri non piace agli Juventini? E’ l’allenatore del momento dopo l’impresa compiuta contro l’Atletico Madrid. Massimiliano Allegri è osannato dalla critica, ma buona parte del tifo lo vede di cattivo occhio. Perché? Cerchiamo di scoprirlo. Juventus: Allegri grande tattico Il tecnico toscano ha ottenuto grandi successi da quando è approdato alla Juve nel 2014. Ha vinto 4 scudetti (più un quinto a un ...

Mercato Juventus - Paratici ha scelto la prima priorità : i dettagli! : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estivo. Tanti gli obiettivi di Mercato della società bianconera, ma il direttore sportivo bianconero avrebbe espresso la sua prima priorità in vista della prossima stagione: Federico Chiesa. Di fatto, l’attuale attaccante della Fiorentina rappresenterebbe la prima […] More

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Champions - Ronaldo non fa paura al Barcellona : i tifosi vogliono la Juventus : Barcellona - I tifosi del Barcellona non temono la Juventus . È questa la notizia che viene fuori dal sondaggio lanciato ieri sera dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che ha chiesto ai supporters ...

Juventus - il calcio totale di Allegri : la tecnica al di là degli schemi : Viva la faccia di Max Allegri. Che in un mondo di parole a mestiere e false verità come quello del calcio, dove la convenienza sta alla base di qualsiasi mossa, non si preoccupa minimamente di frenare la propria coscienza. E di dire ...

Juventus - Atletico Madrid - la moglie di Morata : 'Insulti e minacce ai miei figli' : Dopo la vittoria della Juventus a Torino contro l'Atletico Madrid la famiglia dell'ex calciatore bianconero Morata è stata bersagliata di insulti e minacce. Alice Campello, moglie del calciatore ora all'Atletico Madrid, si è sfogata sui social raccontando di aver ricevuto una montagna di offese, in pubblico e in privato, oltre che minacce a lei e i suoi figli. Juventus, minacce e offese alla moglie di Morata La giovane moglie del calciatore da ...

“Nella storia del calcio ci sono solo 3 geni : Pelè - Maradona e Messi” : Capello fa infuriare gli Juventini : Pelè, Maradona e Messi sono superiori a Cristiano Ronaldo a detta di mister Fabio Capello: juventini decisamente poco d’accordo Fabio Capello ha detto la sua in merito ai calciatori che hanno cambiato la storia del calcio con le loro giocate ed intuizioni. Tra questi non figura Cristiano Ronaldo, per la rabbia dei supporters della Juventus: “Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e ...

Juventus verso il Genoa : tre gli indisponibili - Costa e De Sciglio in forse : La Juventus torna in campo domenica 17 marzo alle 12:30 al Ferraris contro il Genoa per continuare a correre verso lo Scudetto. Dopo la rimonta in Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri riprendono la propria marcia in campionato dove la vittoria è cosa ormai quasi certa, si aspetta solo l’aritmetica per far partire i festeggiamenti. Per la sfida al Grifone, Allegri non avrà a disposizione tre pedine mentre Douglas Costa e De ...

ESports e Juve Stabia : un torneo per scegliere tre pro gamer : La sfida sarà giocata a FIFA 19, il celebre videogioco di Electronic Arts che spopola in tutto il mondo e che è tuttora il più venduto in Italia . All'interno della World ESports League si terrà ...

Cambiasso : 'Juve difficile da battere - quando ho visto quegli sguardi...' : Esteban Cambiasso , dagli studi di Sky Sport , è tornato a parlare della vittoria della Juventus contro l' Atlético Madrid : 'Ieri ho visto scendere dal pullman i giocatori bianconeri, ho notato i loro sguardi e ho pensato subito 'Questi ...

Sconcerti a CM : 'Juve - in Champions nessuno meglio di te. Allegri andrà via. Bernardeschi come Rummenigge' : L'impresa della Juventus in Champions è ancora viva negli occhi di tutti. Cristiano Ronaldo si è preso lo scettro di Re del Mondo del calcio . Ma a vincere sono stati tutti, e più di altri Allegri e Bernardeschi . E ora che succede? E' davvero la Juve la favorita? Di questo e di altro - stimolati dalle domande dei lettori ...