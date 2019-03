Juve | da Allegri alla Champions | parola ai tifosi

La stoccata : “Vittoria Juve solo un caso - Allegri? 1 gara giusta su 40” : Ospite negli studi di “SportItalia“, Giancarlo Padovan, giornalista ed ex direttore di “TuttoSport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sul proseguo della stagione bianconera. Nelle scorse settimane, il noto giornalista affermò: “Rimonta contro l’Atletico? Impresa impossibile. Questa Juve è morta e gioca male, basti pensare al match contro […] More

Juventus - la vittoria di Allegri : il coraggio e le mosse che valgono i quarti : Quando Massimiliano Allegri , con il risultato sul 2-0 e quindi in parità nel computo totale fra andata e ritorno, ha scelto di schierare Paulo Dybala per uno stremato Leonardo Spinazzola , si è ...

Sconcerti a CM : 'Juve - in Champions nessuno meglio di te. Allegri andrà via. Bernardeschi come Rummenigge' : L'impresa della Juventus in Champions è ancora viva negli occhi di tutti. Cristiano Ronaldo si è preso lo scettro di Re del Mondo del calcio . Ma a vincere sono stati tutti, e più di altri Allegri e Bernardeschi . E ora che succede? E' davvero la Juve la favorita? Di questo e di altro - stimolati dalle domande dei lettori ...

La Juventus vince - Ambra Angiolini celebra Allegri con una dedica : “coraggio e cuore” - parole dolci su Instagram [FOTO] : Ambra Angiolini celebra il suo Max Allegri dopo la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: l’attrice rivolge una dolce lettera social al suo partner dopo la clamorosa rimonta di Champions League Ieri notte la Juventus ha realizzato una vera e propria impresa. I bianconeri hanno ribaltato il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, superando all’Atletico Madrid con il punteggio di 3-0 allo Stadium. Una ...

Juventus : panchina - sarà testa a testa Deschamps-Allegri : Se vincesse la Champions League, di sicuro la Juve non potrebbe dargli il benservito, ma Max Allegri potrebbe fare come José Mourinho e lasciare all'apice del successo. Se invece dovesse fallire l'...

Juve-Atletico - parla Renzi : “Tutto tranne che Juventino - ma bisogna chiedere scusa ad Allegri” : Antijuventino, ma sportivo. E’ onesto e sincero Matteo Renzi. Il senatore del Pd commenta la splendida rimonta della Juve di ieri sera contro l’Atletico Madrid rimarcando di non essere tifoso bianconero: “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“, scrive nella sua ultima enews. Ma si complimenta ...

Il pagellone della Juventus stellare di Champions : Ronaldo e Allegri su tutti : La Torino bianconera, questa mattina, ha avuto il più dolce dei risvegli dopo la roboante vittoria per 3 a 0 degli uomini di Allegri sull'Atletico Madrid. Il passaggio del turno della Vecchia Signora ha i connotati dell'impresa storica, mai nessuna squadra italiana era stata in grado di rimontare un 2 a 0 maturato al passivo nel match di andata. Nella notte dell'Allianz Stadium la Juventus ha giocato la partita perfetta concedendo le briciole ...

Champions League - Enzo Bucchioni : 'Allegri e la Juve hanno vinto a tavolino' : La partita di Champions League di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino è stata a dir poco epica. Certamente una parte importante di questa strepitosa vittoria va attribuita a Cristiano Ronaldo che, come titolava in prima pagina questa mattina la "Gazzetta dello Sport" si è abbattuto su un inconsistente e inconcludente Atletico di Madrid come una vera "ira di Dio". Tanto che il giornalista Enzo Bucchioni, commentando la rimonta bianconera ...

Juventus-Atletico - Renzi prende le difese di Allegri : “qualcuno dovrebbe chiedergli scusa” : Il commento di Renzi dopo la strepitosa vittoria delle Juventus sull’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Ma dopo quello che è successo ieri non solo bisognerebbe fare i complimenti a ...

Buffon - rimpianto Juve? Arriva il messaggio agli ex compagni e Allegri : Gigi Buffon, tramite il proprio account instagram, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista dopo la netta vittoria della Juventus nei confronti dell'Atletico Madrid. Il portiere ha rimarcato tutta la sua stima e i complimenti a tutta la Juventus, forse con un pizzico di rimpianto nel vedere i suoi ex compagni volare […]

Le Iene - scherzo scabroso a Valentina Allegri durante Juve-Atletico : loro nudi - lei circondata : Le Iene non hanno pietà. Ogni settimana, prendono un vip e gli fanno uno scherzo al limite del sadismo. Stavolta tocca a Valentina Allegri, figlia d'arte. Suo padre, tecnico della Juventus, è reduce dall’impresa storica, la rimonta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League,

Ascolti Tv 12 marzo 2019. Vincono le Meraviglie di Angela e Allegri : 4 - 5 milioni per i Tesori della Penisola - 3 milioni per la Juve su ... : Ascolti Tv di martedì 12 marzo 2019 . Su vince la serata con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori pari al 19,3% di share. Al secondo posto troviamo un'altra meraviglia, la Juventus di ...

Anche Buffon esalta l’impresa della Juve : “Grande prestazione. Bravo Allegri” : Tra i tanti ex Juventini che hanno esaltato l’impresa di ieri sera della squadra di Allegri c’è Anche Gigi Buffon. L’ex portiere bianconero ha commentato così la “Juventada” su Instagram: “Complimenti a tutti! Un’impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!!“. Tifoso della Juve, nonostante potesse avere il dente avvelenato, ...

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...