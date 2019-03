Italia Travel Awards | a condurre di nuovo Roberta Lanfranchi

TrenItalia - sempre più turisti sul regionale : arriva travel book Neve&Parchi : Nel regionale cresce il numero dei passeggeri che si muovono per turismo , rispetto al'utilizzo più tradizionale del pendolarismo, ma in entrambe le situazioni arrivano nuovi servizi dedicati , a ...

TrenItalia - sempre più turisti sul regionale : arriva il travel book Neve&Parchi : Nel regionale cresce il numero dei passeggeri che si muovono per turismo , rispetto al'utilizzo più tradizionale del pendolarismo, ma in entrambe le situazioni arrivano nuovi servizi dedicati , a ...

Aperte votazioni seconda fase Italia Travel Awards 2019 : Roma, 6 feb., askanews, - Positivi i dati della prima fase delle votazioni di questa quarta edizione di Italia Travel Awards che vedono un netto incremento dei votanti, soprattutto tra i viaggiatori e ...

Nuovo "Travel Book" di TrenItalia. Alla scoperta del Patrimonio Mondiale Unesco : Il Pass Italia è il più venduto in tutto il mondo nell'ambito dei prodotti One Country. Per ulteriori informazioni: www.fsitaliane.it