Istanza contro ergastolo | Battisti sentito in carcere

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'ex latitante Cesaree' statooggi neldi Oristano dal magistrato di sorveglianza in vista dell'incidente di esecuzione che si terra' lunedi' 18 marzo davanti ai giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano. Lunedi' i giudici dovranno rispondere all'dei difensori di, gli avvocati Davide Steccanella e Gianfranco Sollai, tesa a chiarire in virtu' di quale provvedimento l'ex terrorista sia stato riportato in Italia dopo la sua lunga latitanza prima in Francia, poi in Brasile e infine in Bolivia dove si era rifugiato prima che il Governo italiano e quello brasiliano raggiungessero l'accordo sull'estradizione.Se e' stato riportato in Italia in virtu' dell'accordo col Brasile per l'estradizione, come sostengono i suoi difensori,dovra' scontare una condanna a 30 anni di, che e' la pena massima prevista dalle leggi brasiliane. ...

