Ipotesi senza attenuanti

Marte : una nuova Ipotesi spiega la presenza di acqua nel passato del Pianeta Rosso : Marte torna alla ribalta per una recente ricerca, che propone una nuova ipotesi per spiegare la presenza dell’acqua nel passato del corpo celeste. Lo studio, sottomesso alla rivista di planetologia Icarus, è stato condotto da un gruppo di lavoro internazionale, coordinato dal Cnrs-Centre national de la recherche scientifique di Parigi; l’articolo, dal titolo “The environmental effects of very large bolide impacts on early Mars explored with a ...