Inter | novità su Skriniar e Keita in vista dell' Eintracht | le ultime

Inter-Eintracht Francoforte : probabili formazioni - squalificati e ultime novità. I possibili schemi tattici : Dopo lo 0-0 in terra tedesca, l‘Inter di Luciano Spalletti cerca gioie in Europa League, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, squadra ancora imbattuta nel 2019, che aspira alla Champions League. Per l’occasione, il tecnico di Certaldo recupera il muro di difesa Milan Skriniar, centrale insieme a de Vrij nel 4-2-3-1 dove gli esterni di difesa saranno probabilmente D’Ambrosio e ...

Citroën : la boutique lifestyle della casa francese presenta le sue novità dal Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/32 ...

Lenovo Z5 : dai test Interni le novità dell’aggiornamento ad Android 9 Pie : Lenovo Z5 è uno smartphone di fascia media presentato la scorsa estate, i test interni relativi ad Android 9 Pie hanno svelato le novità in arrivo. L'articolo Lenovo Z5: dai test interni le novità dell’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Salone dell'auto di Ginevra - le 10 novità più Interessanti : Come ogni anno nel salotto buono del Palexpo svizzero la maggior parte delle case automobilistiche hanno presentato novità molto interessanti. Ecco le dieci che abbiamo selezionato per voi. WILFRIED WULFFBMW Serie 7 Dopo quattro anni l'ammiraglia bavarese si rinnova e aggiunge un paio di centimentri di lunghezza ai già cospicui 5,12 metri (5,26 per la versione lunga). Tecnologia al top e motori da sei a dodici cilindri sono la sua forza, insieme ...

Icardi-Juventus - nuova novità : c’è il comunicato ufficiale dell’Inter : ICARDI JUVENTUS- Icardi in maglia bianconera? Secco no, almeno momentaneo. Nessuna apertura e nessuna conferma sull’ipotetica trattativa. Anzi, come riportato dalla dirigenza nerazzurra, con tweet ufficiale sul proprio account twitter, Icardi e Wanda Nara hanno incontrato Marotta per discutere alcuni possibili dettagli sul prossimo rinnovo. La Juventus resta alla finestra, ma ora come ora, la […] More

Inter - a Cagliari una novità dal 1' : Secondo la Gazzetta dello Sport , Luciano Spalletti opterà per un solo cambio nella formazione di partenza questa sera a Cagliari rispetto a quella scesa in campo a Firenze domenica sera: dentro Asamoah al posto di Dalbert. ...

Alfa Romeo : ecco le novità “Racing” del Salone Internazionale di Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/4 ...

Superbike. Australia. Superpole Race - una novità Interessante che premia ancora Bautista : La Superpole Race è un esperimento riuscito. Si tratta in pratica di correre tutto d'un fiato una gara sprint, da dieci giri di lunghezza , mezza corsa vera, per definire la griglia di partenza della ...

La nuova versione di Samsung Internet Beta introduce la One UI e altre novità : La nuova versione Beta di Samsung Internet Browser introduce l'interfaccia One UI e altre novità. L'articolo La nuova versione di Samsung Internet Beta introduce la One UI e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Nuova partnership per Milan ed Inter : ecco Fratelli Beretta - le novità sullo stadio : Importante giornata quella andata in scena presso la sede del Gruppo Beretta. Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell’Inter, hanno celebrato la Nuova partnership tra i due club e l’azienada. Fratelli Beretta diventa ‘Official Partner’ del Milan e ‘Official Supplier’ dell’Inter, durante l’incontro di oggi sono state anche condivise le prime linee ...

Inter - un inverno in crisi. Per Spalletti non è una novità : I numeri stavolta sono migliori, ma le difficoltà nel fare gioco e nel segnare preoccupano tutto il mondo nerazzurro, dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele sino ai tifosi, impietosi nel ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

La versione desktop e web di WhatsApp Business si aggiorna con Interessanti novità : A distanza di un anno dal rilascio ufficiale di WhatsApp Business e dopo essere arrivati a quasi 5 milioni di utenti, il team […] L'articolo La versione desktop e web di WhatsApp Business si aggiorna con interessanti novità proviene da TuttoAndroid.

Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019 : guarda la nostra video Intervista! : Sarà un anno molto importante The post Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019: guarda la nostra video intervista! appeared first on News Mtv Italia.