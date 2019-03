Inter-Eintracht Francoforte | probabili formazioni | squalificati e ultime novità I

Inter-Eintracht Francoforte - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 14 marzo si gioca Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Si ripartirà dallo 0-0 dell’andata e dunque i nerazzurri saranno obbligati a vincere se vorranno passare il turno e proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Luciano Spalletti, reduci dal successo contro la SPAL in campionato e prossimi a disputare il ...

Inter - domare l'Eintracht facendo finta di dimenticare Icardi e tutti gli altri assenti : Non è sporca come quella del grande film di guerra, ma dovrà essere comunque una dozzina di combattenti. Contro l'Eintracht Francoforte, l'Inter si gioca il passaggio ai quarti di Europa League con ...

Inter-Eintracht Frankfurt : nella probabile formazione nerazzurra c'è anche Keita : Dopo il pareggio in casa dell'Eintracht Frankfurt per 0-0, l'Inter cercherà il pass per gli ottavi di Europa League domani sera a San Siro. nella gara di andata i nerazzurri avevano creato diverse occasioni da goal soprattutto nel primo tempo dimostrando di poter mantenere un buon possesso palla. La squadra milanese dovrà ripartire proprio da quello, come affermato da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Nonostante le numerose assenze ...

Europa League - Trapp carica l'Eintracht : "Con l'Inter è una sfida da Champions" : "Sarà una partita difficile, come una gara di Champions, ma noi siamo qui per vincere e passare il turno". Nessuna paura dell'effetto San Siro per Kevin Trapp , portiere dell' Eintracht Francoforte , ...

Inter-Eintracht - Skriniar : 'Nonostante le assenze faremo vedere che siamo l'Inter' : "Non so ancora dove giocherò, sono pronto per entrambe le posizioni: deciderà il mister alla fine" ha detto il giocatore, intervistato in esclusiva da Sky Sport alla vigilia della sfida. La ...

L’Inter può solo vincere contro l’Eintracht : ecco dove vedere il match in Tv : L’Inter, reduce dal successo in campionato contro il Sassuolo, è chiamato a dare seguito a quella vittoria con due gare che si preannunciano fondamentali per la stagione dei nerazzurri. Domani, infatti, la formazione di Spaletti conoscerà il suo destino europeo nella gara contro l’Eintracht Francoforte: la squadra milanese, dopo il pareggio per 0-0 all’andata, è […] L'articolo L’Inter può solo vincere contro ...

Inter-Eintracht - le probabili formazioni : Keita dal 1' minuto : INTER EINTRACHT probabili formazioni – La sfida di domani sera di Europa League tra l’Inter e l’Eintracht Francoforte assume un significato particolare perchè nella squadra tedesca milita uno dei possibili sostituti di Mauro Icardi, nell’eventualità che l’ex capitano nerazzurro facesse le valige. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il dopo Maurito figura […] L'articolo Inter-Eintracht, le ...

Inter-Eintracht - le statistiche : milanesi a caccia del primo quarto finale : INTER EINTRACHT statistiche – L’Inter, tre volte vincitrice della Coppa Uefa, una delle due competizioni genitrici dell’Europa League, cercherà domani di conquistare il proprio primo quarto di finale di questa competizione, ospitando in casa l’Eintracht Francoforte che, grazie al pareggio a reti inviolate dell’andata, resta ancora imbattuto nelle competizioni continentali disputate quest’anno. L’ultima ...

Diretta Inter-Eintracht - match del 14 marzo in televisione su Sky Sport e online su SkyGo : Giovedì 14 marzo si disputerà il match di ritorno degli ottavi di Europa League tra l’Inter di Luciano Spalletti e l’Eintracht di Adolf Hütter. I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nella partita di andata a Francoforte, e soprattutto la prestazione di Handanovic non si è rivelata delle migliori. La partita di giovedì sarà visibile in chiaro ma anche sulle reti televisive a pagamento. Dove vedere la partita Inter-Eintracht Lo ...

Europa League - Inter-Eintracht : nerazzurri avanti a 2 - 35 : ROMA - Il primo round, in Germania, è finito con uno 0-0 che ha lasciato più che aperto il discorso qualificazione. Tant'è che alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League, tra Inter ...

Inter-Eintracht Francoforte - la partita di ritorno di Europa League domani su TV8 : Inter-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa gratis e in chiaro da TV8 (e anche in pay-tv su Sky Sport Uno) nella prima serata di giovedì 14 marzo. I tifosi nerazzurri e gli sportivi italiani avranno così modo di vedere in diretta se la formazione milanese sarà capace di approdare ai quarti della manifestazione europea. Dopo lo 0-0 dell'andata in Germania i pronostici lasciano ben ...

Inter-Eintracht Francoforte - la qualificazione è sul filo : a 1.88 per entrambe su Sisal Matchpoint : L’Inter va a caccia della qualificazione ai quarti di Europa League, ripartendo dallo 0-0 della gara di andata a Francoforte contro l’Eintracht. La missione non è tra le più semplici, soprattutto perché tra indisponibili e infortunati, Spalletti è in piena emergenza. Gli esperti di Sisal Matchpoint danno fiducia ai nerazzurri, favoriti a 2.30, i tedeschi non perdono da 10 partite consecutive e il blitz a San Siro è a 3.20, il pareggio si ...

Inter-Eintracht - in 50.000 a San Siro : alcol vietato : Spettatori Inter Eintracht – L’Inter si prepara alla sfida con l’Eintracht Francoforte, che precederà l’altrettanto importante scontro di domenica sera: il derby di campionato con il Milan. In vista del match sono previsti 50.000 spettatori allo stadio, dei quali 13.500 tifosi dell’Eintracht. Numeri che, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, hanno messo in allarme le […] L'articolo Inter-Eintracht, in 50.000 a San Siro: alcol ...

Inter-Eintracht - Spalletti : 'Assenze? Lamentarsi non ci qualifica. Brozovic in panchina' : 1 nuovo post 23 minuti fa Spalletti: "Siamo corti? Lamentarsi non aiuterà a vincere" - Video Sky - Sky Sport HD - di Redazione SkySport24 45 minuti fa DOMANDA A Spalletti - Keita meglio dall'inizio o a gara in corso? Dipende anche da come si mette la partita. Se lo metto a gara in corso e si va ai ...