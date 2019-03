Inter-Eintracht Francoforte | diretta live

Inter-Eintracht : dalle 21 La Diretta Spalletti punta tutto su Keita : Dopo lo 0-0 dell'andata a Francoforte, l'Inter torna in campo a S.Siro per la gara di ritorno contro l'Eintracht: in palio un posto nei quarti di finale di Europa League, l'obiettivo minimo per la ...

Inter-Eintracht Francoforte streaming - guardala in diretta e in tempo reale. I link e la guida : Stasera (ore 21.00) si disputerà Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019. I nerazzurri devono vincere per qualificarsi al prossimo turno, si riparte infatti dallo 0-0 ottenuto la scorsa settimana in Germania e dunque non sono ammessi passi falsi: c’è solo un risultato che permetterebbe agli uomini di Luciano Spalletti di fare festa e non vorranno fallire di fronte al proprio pubblico dello ...

Inter-Eintracht Francoforte - le formazioni ufficiali : c’è Keita : Si gioca il ritorno del match degli ottavi tra Inter-Eintracht. Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione, anche se un gol dei tedeschi complicherebbe di molto la partita dell’inter. Molte le assenze tra i nerazzurri. Formazione tipo per l’Eintracht. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Inter-Eintracht Francoforte, formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): ...

Inter-Eintracht - i tifosi tedeschi in corso Vercelli a Milano. VIDEO : Inter-Eintracht, i tifosi tedeschi in corso Vercelli a Milano. VIDEO L'imponente fiumana dei supporter arrivati dalla Germania per il match di Europa League ha attraversato il centro della città e bloccato il traffico, scortata dalle forze dell'ordine. Ma si temono scontri anche dopo la partita Parole chiave: ...

Ausilio sempre più lontano dall'Inter : assente contro Spal e Eintracht : Ausilio si è defilato sempre di più dal mondo Inter: il ds era assente in tribuna con la Spal e nel pranzo dirigenziale con l'Eintracht

Dove guardare Inter-Eintracht e Salisburgo Napoli : Ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 Salisburgo-Napoli su Sky Sport Uno ; alle 21 Inter-Eintracht su TV8 e Sky Sport

Obiettivo quarti per l’Inter : dove vedere il match con l’Eintracht in Tv : Napoli e Inter hanno la possibiità di mantenere alta la bandiera dell’Italia in Europa League e guadagnarsi questa sera l’accesso ai quarti di finale. I primi a scendere in campo saranno gli azzurri, impegnati in trasferta contro il Salisburgo, forti della vittoria per 3-0 ottenuta all’andata al San Paolo (clicca qui per sapere dove seguire […] L'articolo Obiettivo quarti per l’Inter: dove vedere il match con ...

Inter-Eintracht - 16 mila ultrà tedeschi verso San Siro : traffico in tilt Foto|Video : Migliaia in marcia a piedi da piazza Duomo verso San Siro. Per le strade quasi 1500 agenti, uno spiegamento di forze simile a quello previsto per il corteo «No Expo» del 2015. Circolazione paralizzata e proteste degli automobilisti