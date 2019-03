Instagram e Facebook down | gli utenti nel panico chiamano la polizia

Facebook e Instagram down : utenti allarmati/ Telegram guadagna 3 milioni di iscritti : Facebook e Instagram down, situazione risolta ma gli utenti hanno vissuto ore di ansia ieri. Intanto Telegram ha guadagnato tre milioni di iscritti

Facebook e Instagram down - cosa hai fatto in quelle 14 ore di passione? : #Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del black-out social#Facebookdown, i meme del ...

Facebook down - problemi risolti. Su Instagram : 'Siamo tornati' : Ieri milioni di utenti di tutto il mondo hanno avuto seri problemi con Facebook e tutti i suoi 'derivati', ovvero Instagram e, in misura minore, le chat Messenger e WhatsApp. Instagram ha twittato '...

Facebook e Instagram fuori uso - la gente chiama la polizia. Che risponde : “Non possiamo fare nulla perché - lo sapete - loro sono in America” : Facebook fuori uso, Instagram inaccessibile, Whatsapp non funzionante: il “down day” di ieri ha suscitato diversi disservizi e reazioni. La dipendenza da social network ha ormai raggiunto picchi spaventosi, per molti aspetti preoccupanti, ma interessanti dal punto di vista sociologico. Se nel Belpaese il fastidio per l’esclusione social si è limitato a sfoghi privati o su Twitter, unico social funzionante, i poliziotti ...

Social - il blackout più lungo della storia : Facebook - Instagram e WhatsApp down da 14 ore : Il malfunzionamento va avanti da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza precedenti. Qualcuno ha parlato di attacco informatico ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha smentito l'indiscrezione con un tweet

Facebook e Instagram in down globale : utenti nel panico chiamano la polizia. La risposta degli agenti è da incorniciare : Nelle scorse ore Facebook e Instagram hanno mostrato un malfunzionamento che ha coinvolto utenti su scala globale, tanto che qualcuno ha pensato addirittura di allertare le forze dell'ordine. Come riporta il Daily Mail, infatti, alcuni cittadini neozelandesi in preda al panico da carenza di social network hanno chiamato la Polizia in cerca di soccorso.L'allarme ha costretto i poliziotti a lanciare su Twitter un appello per chiedere alle persone ...

"Non è stato un attacco informatico" il down di Facebook - Whatsapp e Instagram : I problemi su Facebook,Instagram e Whatsapp, verificatisi nelle ultime ore non sono dovuti ad un attacco informatico. Il colosso rassicura su Twitter

Facebook - WhatsApp e Instagram down in mezzo mondo : Panico sui social network nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo , dopo che in rapida sequenza, sono stati riscontrati problemi per accedere prima su a Facebook e Instagram e poi anche su WhatsApp ...

Facebook - Instagram e WhatsApp hanno ricominciato a funzionare : Stanno gradualmente tornando a funzionare Facebook, Instagram e WhatsApp, dopo che ieri per diverse ore avevano smesso di funzionare correttamente. I problemi, che erano stati segnalati in tutto il mondo, erano iniziati negli Stati Uniti verso le 17: alcune persone avevano

FACEBOOK - Instagram E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Facebook in down - problemi anche su Instagram e Whatsapp : anche Instagram e Whatsapp, oltre a Messenger, il servizio di chat istantanea di Facebook, stanno registrando problemi in diverse parti del mondo. Facebook esclude che il problema sia dovuto ad un ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tanti paesi : Da qualche ora le applicazioni moltissime persone stanno riscontrando problemi con i Social Network Whatsapp, Facebook ed Instagram. Non è ancora chiaro quale sia la causa del problema, ma Facebook ha dichiarato alla stampa che è al lavoro per risolvere al più presto il problema. Per chiarezza, ricordiamo che Facebook possiede anche anche Instagram e Whatsapp. Con un recente comunicato su Twitter, l’azienda comunica che il ...

Instagram - Facebook e WhatsApp down. Quali sono le cause? : Qualche ora fa vi abbiamo annunciato la notizia del malfunzionamento dei server relativi a Instagram, WhatsApp e Facebook. A distanza di circa 6 ore dall’accaduto, ancora non si conoscono le reali cause del disservizio, ma l’ipotesi più plausibile, fino a qualche minuto fa, era quella di un possibile attacco DDoS. Reports of a HUGE DDoS attack being cause of Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger being down in some regions… ...

Facebook - WhatsApp e Instagram non funzionano : ecco cosa sta succedendo in tutto il mondo : In diverse zone del mondo Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano. Il social network risulta irraggiungibile o non è possibile pubblicare post e commenti. Così come il suo "fratellino" Instagram (acquistato da Mark Zuckerberg qualche anno fa). Parecchi disservizi si registrano anche sul più diffuso sistema di messaggistica.Secondo il sito Downdetector, i problemi sono iniziati intorno alle 17 (ora italiana), quando in molti hanno segnalato ...