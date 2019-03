Instagram | come sbloccare maschere e filtri nascosti

Come vedere le persone bloccate su Instagram : Poco tempo fa avete bloccato alcune persone su Instagram ma non ricordate esattamente i loro nomi utenti? Non preoccupatevi, esistono infatti diversi modi per vedere le persone che avete bloccato su Instagram nel caso in leggi di più...

Come archiviare tutte le foto su Instagram : Una delle novità del famoso social network è sicuramente la funzionalità Archivio, che permette infatti di nascondere i contenuti di un profilo senza cancellarli. I contenuti archiviati infatti saranno visibili solamente al proprietario dell’account, che leggi di più...

Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg : privacy e interoperabilità con WhatsApp - Instagram e Messenger : Mark Zuckerberg delinea il futuro di Facebook e delle piattaforme di messaggistica istantanea, che si sposteranno verso una maggiore sicurezza. L'articolo Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg: privacy e interoperabilità con WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid.

Ecco come ti rubano l'account Instagram : 7 Marzo 2019 - Una nuova truffa ha preso il social network fotografico più famoso del mondo: milioni di profili sono stati forzati da un gruppo di hacker. La notizia è data dall'aizenda di cybersicurezza Trend Micro, secondo cui il virus agisce quando un utente, solitamente un ...

Essere invisibile su Facebook e Instagram - come fare? Una piccola guida : Nomi vietati nel mondo: non puoi chiamare tuo figlio come vuoi Un abito da sposa abbandonato sul Vesuvio, quale storia nasconde? La punta del cono gelato, meglio non mangiarla: ecco perché Le Drag ...

Come volare gratis per un anno cancellando le foto da Instagram : I candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You Can JetI candidati al contest All You ...

Come salvare storie Instagram : Vi trovate su Instagram, vorreste scaricare la storia di un vostro parente per farla vedere magari a vostra madre ma non potete. Perché? Perché non si possono scaricare le storie di Instagram, almeno fino ad leggi di più...

Balotelli come Totti : segna - si fa un selfie in diretta e lo posta su Instagram : Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con la maglia numero 9 del Marsiglia nella sfida contro il St. Etienne, vinta 2-0,, Supermario va in gol al 12' con un tiro di destro da posizione ...

Come creare chat false o finte WhatsApp - Facebook - Instagram : Molte conversazioni che trovate in giro sui social network sono finte e vengono create con app per chat false. Se anche voi avete voglia di prendere in giro i vostri amici oppure i vostri partner leggi di più...

Come recuperare un account Instagram hackerato o rubato : Al giorno d’oggi purtroppo è possibile che il vostro account Instagram sia vittima di un hacker, che tenta di appropriarsi del vostro profilo. Se infatti non riuscite più ad accedere al vostro account cercate di leggi di più...

Instagram - ecco perché hai perso un sacco di follower (come Selena Gomez) : Instagram al top: come aumentare i follower. 11 consigliFoto profilo e bio completa Pubblica Storie che intrattengono Non eliminare i contenuti pubblicati Scegli gli hashtag giusti Offri un like e scrivi commenti Il metodo follow/unfollow Utilizza un bot Gruppi di engagement Like bomb e powerlikes Shoutout e S4S Come raccontato su Twitter, anche Selena Gomez ha subito un crollo sospetto del suo profilo Instagram. In una sola giornata infatti, ...

Come salvare foto e video da Instagram : Avete trovato una bellissima immagine sul popolare social network fotografico e adesso vorreste scaricarla sul vostro smartphone, tablet o computer. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare questa guida, intitolata “Come salvare foto da Instagram“, leggi di più...