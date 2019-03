Insonnia | occhi sbarrati e risvegli improvvisi nel cuore della notte? Ecco rimedi

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019)nel? La causa potrebbe risiedere in cattive abitudini alimentari o stili di vita sbagliati. Troppo stress, un utilizzo eccessivo del pc o la mancanza di momenti di relax insidiano il sonno, con conseguenze dannose su fisico e umore. “E’ importantissimo dormire perché recuperiamo energia, resettiamo i pensieri e favoriamo il recupero fisico – spiega all’Adnkronos Salute Cristina Settanni, naturopata, Flower Therapist, esperta in fiori australiani, autrice del libro ‘Fiori del bene’ e docente presso il College of Naturophatic Medicine Cnm Italia – Le fondamenta di un sonno ristoratore si gettano durante la giornata attraverso l’alimentazione e lo stile di vita“. Fra i suggerimenti dell’esperta, in vistaGiornata mondiale del sonno che si celebra il 15 marzo, c’è ...

