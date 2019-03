Infortunio Barzagli | nuovi dettagli | ecco quanto tornerà in campo

Infortunio Barzagli - tegola Allegri : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Barzagli- Nuovo guaio muscolare e nuovo stop per Andrea Barzagli. Il difensore bianconero non sarà a disposizione di Allegri in vista del delicatissimo match contro l’Atletico Madrid. Il numero 15 bianconero ha accusato un fastidio muscolare, il quale potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop. Il difensore eseguirà un lavoro di terapia prima di […] More

