Indian Wells | Djokovic-Fognini avanti

Tennis - Indian Wells : Nadal chiama - Federer risponde : ROMA - Roger Federer prenota un posto ai quarti di finale di Indian Wells grazie al comodo successo contro Kyl Edmund , reduce da ben sette vittorie di fila. Lo svizzero vince con un netto 6-1 6-4 ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : scattati i quarti di finale. Rimonta vincente di Elina Svitolina - out Garbine Muguruza : Sono scattati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte bassa del tabellone, offrendo due incontri molto diversi tra loro. Nella prima sfida dominio della canadese Bianca Vanessa Andreescu che spazza via la spagnola Garbine Muguruza, mentre nella seconda grande equilibrio tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Marketa Vondrousova, con la prima che la spunta dopo una ...

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (14 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Giovedì 14 marzo prenderanno il via i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells del WTA Premier Mandatory femminile. Scenderanno in campo giocatori di livello come il canadese Milos Raonic, opposto alla sorpresa serba Miomir Kecmanovic, mentre super sfida tra il francese Gael Monfils e l’austriaco Dominic Thiem, in un confronto che promette grande spettacolo. Le stesse aspettative riguardando l’incontro tra Venus Williams e ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer e Rafael Nadal volano ai quarti di finale : Sono andati in scena nella serata e nella notte italiana gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sul cemento americano si è definito il quadro dei quarti di finale e i grandi attesi non hanno deluso. Missione compiuta, infatti, per lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’elvetico (n.4 del mondo) si è imposto contro il britannico Kyle Edmund (n.23 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e ...

WTA Indian Wells – Svitolina vola in semifinale : l’ucraina batte in rimonta Vondrousova : Elina Svitolina vince in rimonta ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells: l’ucraina manda al tappeto Vondrousova Sfida intensa e difficile, per Elina Svitolina, nella notte italiana nel torneo WTA di Indian Wells. L’ucraina numero 6 al mondo ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro la ceca Vondrousova, numero 61 del ranking WTA. Al termine di una lotta durata due ore e 13 minuti, Svitolina è riuscita ...

ATP Indian Wells - Thiem stacca il pass per i quarti : Karlovic ko in meno di un’ora : Thiem supera Karlovic e vola ai quarti di finale del torneo ATP di Indian Wells Dominik Thiem avanza al torneo ATP di Indian Wells. Al tennista austriaco è bastata meno di un’ora per mandare al tappeto il suo avversario, il croato Karlovic, numero 89 del ranking. Thiem, ottavo nella classifica mondiale, ha trionfato col punteggio di 4-6, 3-6 dopo 59 minuti di gioco, staccando il pass per i quarti di finale del torneo nei quali ...

ATP Indian Wells - Federer c’è! Roger ai quarti - vittorie anche per Raonic e Khachanov : ATP Indian Wells, Roger Federer ha vinto in due set contro un buon Edmund ed ora affronterà il giovane Hurkacz ai quarti di finale Roger Federer approda ai quarti di finale del torneo ATP Indian Wells. Il tennista svizzero ha vinto contro Edmund giocando un’ottima gara che fa seguito a quella altrettanto buona vinta contro Wawrinka. 6-1 6-4 per Federer, il quale adesso affronterà ai quarti di finale Hurkacz, giustiziere di Shapovalov ...

ATP Indian Wells - Federer c’è! Roger ai quarti - vittorie anche per Raonic ed Hurkacz : ATP Indian Wells, Roger Federer ha vinto in due set contro un buon Edmund ed ora affronterà il giovane Hurkacz ai quarti di finale Roger Federer approda ai quarti di finale del torneo ATP Indian Wells. Il tennista svizzero ha vinto contro Edmund giocando un’ottima gara che fa seguito a quella altrettanto buona vinta contro Wawrinka. 6-1 6-4 per Federer, il quale adesso affronterà ai quarti di finale Hurkacz, giustiziere di Shapovalov ...

WTA Indian Wells - Andreescu disintegra Muguruza : un solo game per la spagnola! : Garbine Muguruza è stata distrutta dalla 18enne Bianca Vanessa Andreescu, un incontro senza storia in quel di Indian Wells Bianca Vanessa Andreescu ha letteralmente dominato contro Garbine Muguruza ai quarti di finale di Indian Wells. La giovanissima canadese, soli 18 anni, ha vinto l’incontro approdando in semifinale, con un punteggio schiacciante: 6-0, 6-1. La spagnola Muguruza è stata dunque disintegrata dall’avversaria, con ...

Atp Indian Wells - Nadal stritola anche Krajinovic e vola ai quarti : Partenza in quarta per il numero 2 del mondo, che strappa subito il break e si porta sul 3-0. È qui che arriva l'unico passaggio a vuoto di Rafa, che manca la palla del 4-1 e cede a sorpresa il ...

ATP Indian Wells - Rafa Nadal ai quarti : attende il vincente di Isner-Khachanov : Isner e Khachanov si giocheranno il passaggio ai quarti dell’ATP di Indian Wells dove il vincente affronterà Nadal Rafa Nadal approda ai quarti di finale del torneo di Indian Wells, vincendo questa sera contro il giovane serbo Krajinovic col punteggio di 6-3 6-4. Un Nadal ancora un po’ col freno a mano tirato, ma di certo nei prossimi turni dovrà tirare fuori le sue armi migliori. Isner e Khachanov si giocheranno la possibilità ...

Indian Wells 2019 - i risultati di oggi : Djokovic fuori al 3° turno. Osaka ko agli ottavi : Uscite di scena a sorpresa nel primo Atp Masters 1000 del 2019, il torneo di Indian Wells: Novak Djokovic , n.1 del mondo, è stato sconfitto al terzo turno con un doppio 6-4 dal 35enne tedesco Philipp ...

ATP Indian Wells - Crac Djokovic : il serbo affonda sotto i colpi di Kohlschreiber : In un pomeriggio di marzo, nel bel mezzo del deserto californiano, sul campo centrale dell'Indian Wells Tennis Garden, il numero 1 del mondo Novak Djokovic esce di scena. Infastidito, forse, dal gioco di luci ed ombre che il campo di gioco offriva, il talento serbo non è stato in grado di esprimere il suo miglior tennis. Il suo avversario, il numero 39 ATP, il tedesco Philipp Kohlschreiber, è riuscito con grande costanza e concentrazione a ...

Indian Wells - Djokovic fuori : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Sono Novak Djokovic e Kei Nishikori le prime uscite eccellenti al torneo di Indian Wells primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento della località ...