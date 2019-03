Incendi nel Torinese | trovati inneschi

Incendi nel Torinese : impegnati 3 Canadair e 5 elicotteri - rientrano a casa le famiglie evacuate a Givoletto : Il settore Protezione civile e AntIncendi boschivi della Regione Piemonte ha attivato da giorni il Sistema antIncendi, Volontari del Corpo Aib, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, con i propri mezzi per affrontare l’emergenza che interessa Givoletto-Val della Torre, Cafasse e Corio. Attualmente i mezzi aerei in azione sono 3 Canadair, 4 elicotteri regionale, 1 Erickson del Centro operativo aereo unificato. I Comuni di Givoletto e ...

MotoE 2019 - immenso Incendio nel paddock di Jerez : polverizzate tutte le moto! Mondiale a rischio : Un incendio dovuto a un corto circuito è divampato nel corso della notte nel paddock di Jerez de la Frontera dove oggi si sarebbero dovuti disputare i Test del Mondiale MotoE, il campionato riservato alle moto elettriche. Tutti i mezzi (si parla di 16 Moto Energica Ego) sono stati letteralmente polverizzati, nessuna persona è rimasta coinvolta ma ora la rassegna iridata è seriamente a rischio: la competizione sarebbe dovuta partire il prossimo 5 ...

Motomondiale - Incendio nella notte nel circuito di Jerez : distrutte 18 moto della motoE : Un incendio nella notte ha distrutto il box che ospitava le motoE, le moto elettriche che da quest’anno gareggiano nel motomondiale. È successo nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano nell’area sono andate letteralmente in fumo. Proprio sul tracciato andaluso dovrebbe partire il nuovo campionato il 5 maggio, in concomitanza con il Gp di Spagna del motomondiale. Il ...

Incendio nel paddock : bruciano le MotoE - mondiale a rischio : Tanta paura, per fortuna nessun ferito e un campionato mondiale che rischia di non cominciare più. Un Incendio - sulle cui cause non si sa ancora nulla - è divampato nella notte nel paddock del ...

Gli Incendi riprendono forza complice il vento - case evacuate nel Torinese : E' di nuovo allarme incendi in val di Lanzo: il fuoco avvicina le case e alcune abitazioni sono state evacuate a Givoletto.Colpa del vento che nelle ultime ore è tornato a soffiare con raffiche ...

Incendi boschivi nel Torinese : evacuate case a Givoletto : A causa di Incendi boschivi che da 2 giorni interessano l’area, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale alcune abitazioni a Givoletto, nel Torinese. Nello stesso comune di Givoletto, a Cafasse e Corio operano due Unità di Comando avanzato con due funzionari, numerose Squadre di Vigili del Fuoco e Volontari Aib. L'articolo Incendi boschivi nel Torinese: evacuate case a Givoletto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio a bordo - la nave italiana "Grande America" è affondata nell'Atlantico : La nave mercantile italiana della Grimaldi Lines, su cui era scoppiato un Incendio domenica sera nel Golfo di Biscaglia, è...

Incendio nella notte a Rivolto - coinvolti mamma e due bimbi : Incendio nella notte in un'abitazione in via Santa Cecilia 7, a Rivolto di Codroipo . Era da poco passata la mezzanotte quando il rogo è scoppiato dalla cucina, al piano terra. Al piano superiore ...

Torino : continua a crescere l’Incendio divampato ieri nella zona del comune di Givoletto : Non sembra placarsi l’incendio divampato ieri in una zona boschiva di Val della Torre (Torino) che ha coinvolto anche i boschi del comune di Givoletto. A causa del forte vento le fiamme si stanno dirigendo verso il monte Rosselli. Sono ancora in corso le indagini, dei Carabinieri Forestali, sulle possibili cause del rogo per il quale ieri è stato necessario evacuare le zone limitrofe all’area dell’incendio che in meno di 24 ore ...

Ondate di caldo : negli oceani sono come gli Incendi nelle foreste - annientano la biodiversità : Vere e proprie bolle di calore, sempre più diffuse, che provocano una serie di danni a lungo termine. Siccità, rischi per la salute, incremento della mortalità, perdite in agricoltura sono tra le conseguenze più dirette. Ma non finisce qui. Ora, da un nuovo studio è emerso come le prolungate e ripetute Ondate di calore colpiscano violentemente la vita oceanica, sterminandola, proprio come “incendi che distruggono vaste aree di foreste”. ...

Cosa non torna nel video sull'Incendio agli aiuti umanitari in Venezuela : Il New York Times accusa: “Un video contraddice la versione degli Stati Uniti che sia stato Nicolás Maduro a bruciare il convoglio di aiuti”. “Non è vero”, dicono al Foglio due testimoni che si trovavano proprio sul Ponte Internazionale Francisco de Paula Santander, il 23 febbraio. Due Venezuelani c

Scozia : un Incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di Fair : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Muore a 46 anni poliziotto-eroe di Bari : nel 2001 salvò 15 pazienti da un Incendio nell'ospedale : Raffaele Di Terlizzi era in servizio in questura a Pisa ed è stato stoncato da una malattia:fu insignito dal Capo della Polizia della medaglia di bronzo al valore civile

