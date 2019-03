In piazza per il clima : gli studenti di tutto il mondo rispondono all'appello di Greta : Dagli Stati Uniti all'Africa, dall'India alla Turchia all'Italia. Gli adolescenti di tutto il mondo hanno risposto all'appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare ...

'Sciopero mondiale per il Futuro' anche a Parma. Venerdì la Marcia per il Clima arriverà in piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

piazza Affari : scambi negativi per Piquadro : Ribasso per il produttore italiano di pelletteria , che presenta una flessione dell'1,94%. La tendenza ad una settimana di Piquadro è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Pavia - studenti in piazza per festeggiare il P greco : Pavia, 14 marzo 2019 - Sport, musica e arte per festeggiare il P greco e promuovere lo studio della matematica. Oggi gli studenti degli studenti dei licei Taramelli, Foscolo, Cairoli e dell'istituto ...

In marcia per il clima : studenti in piazza contro il riscaldamento globale : Venerdì 15 marzo in tutto il mondo ci saranno delle manifestazioni per chiedere misure urgenti contro i cambiamenti climatici. In italia vi saranno più di 180 piazze a sostegno del "Global climate Strike". studenti e attivisti scenderanno in piazza per chiedere ai governi di intervenire per fermare i cambiamenti climatici in corso sul nostro pianeta prima che raggiungano livelli tali da produrre danni irreparabili alla vita sul pianeta. Un ...

Un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma in Algeria la protesta non si placa - di U. De Giovannangeli - : Perché le elezioni in programma nel 2019, come spiegato dallo stesso presidente, si terranno "nel prolungamento" di una Conferenza nazionale per la riforma politica e costituzionale, che dovrebbe ...

Sciopero venerdì 15 marzo di studenti e docenti / In piazza per il clima : gli orari : Sciopero di studenti e docenti per il clima, venerdì 15 marzo. In piazza per il clima in tutta Italia: ecco l'elenco delle città e l'orario

Ragazzi in piazza per il clima - le iniziative di Legambiente : A Varese il circolo locale organizza un evento di divulgazione sul tema del clima con una lezione pubblica: "La parola alla scienza", alle 17.30 in piazza Monte Grappa con Gianluca Ruggieri dell'...

«Codice civile - ma non troppo : non tutela gli animali». In piazza per cambiarlo. Jovanotti : «Bravi - sono con voi» : ... dove dalle 17 si terrà un dibattito sull'argomento, vuole dare nuova enfasi a richieste già avanzate da più parti dal mondo animalista, ma fino ad ora rimaste lettera morta. Non c'è forse da ...

Anche in Italia gli studenti in piazza per FridaysForFuture : siamo con Greta Thunberg : Roma, 14 mar., askanews, - Anche in Italia domani gli studenti scenderanno in piazza per FridaysForFuture, lo sciopero contro il cambiamento climatico. L'appuntamento è in tantissime piazze di tutta ...

piazza Affari : scatto rialzista per Tinexta : Effervescente Tinexta , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Scuola - sciopero di studenti e docenti venerdì 15 marzo : in piazza per il clima in tutta Italia : studenti, docenti e personale ATA scendono in piazza domani, venerdì 15 marzo, per manifestare contro i cambiamenti climatici nell'ambito del "Global Strike For Future", a cui hanno aderito decine di paesi in tutto il mondo. Niente lezioni ma cortei e marce seguendo l'esempio di Greta Thunber. Ecco gli appuntamenti in programma in Italia per lo sciopero, città per città.Continua a leggere

Greta indicata per il Nobel per la Pace Ambiente - venerdì gli studenti in piazza : La proposta è arrivata da tre parlamentari norvegesi. Lei: «Sono onorata». Domani eventi in tutto il mondo