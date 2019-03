In marcia per il clima | studenti in piazza contro il riscaldamento globale

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Venerdì 15 marzo in tutto il mondo ci saranno delle manifestazioni per chiedere misure urgentii cambiamentitici. In italia vi saranno più di 180 piazze a sostegno del "Globalte Strike".e attivisti scenderanno inper chiedere ai governi di intervenire per fermare i cambiamentitici in corso sul nostro pianeta prima che raggiungano livelli tali da produrre danni irreparabili alla vita sul pianeta.Un rapporto pubblicato ad ottobre del 2018 dal Gruppo intergovernativo sul cambiamentotico (IPCC), l'organo scientifico più importante che si occupa di studiare i cambiamentitici in atto sulla Terra, spiega come sia necessario agire immediatamente per evitare l'aumento della temperaturasopra gli 1,5 °C. Ai ritmi attuali questo avverrà entro il 2030, con conseguenze pericolose per il pianeta. Superare la soglia di 1,5 °C potrebbe, ...

RollingStoneita : Il suo album 'El Mal Querer' racconta una storia di mille anni fa, non troppo lontana da quello che succede ancora… - RaiRadio2 : 8 marzo, Giornata internazionale della donna 2019. Basta osservare gli sguardi di @CaterpillarAM per capire che le… - arturolorenzoni : Domani a Padova, come in altre 1.325 città di 98 paesi, la Marcia Globale per il Clima #ClimateStrike. Le giovani g… -