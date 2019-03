Il Segreto Anticipazioni 14 marzo 2019 | Isaac decide di sposare Antolina

Anticipazioni Il Segreto - puntate 17-22 marzo : un gesto eclatante : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Fernando uccide Fulgencio Il successo de Il Segreto è inarrestabile: ogni puntata è seguita da più di due milioni e mezzo di telespettatori. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano tanti colpi di scena. Isaac ha deciso di sposare Antolina che aspetta un bambino da lui. La ragazza è contenta anche se sa che il cuore del suo futuro sposo appartiene ancora ad Elsa. Fulgencio ...

Anticipazioni Il Segreto : il piano di Elsa contro Antolina - Marcela litiga con Matias : La soap opera iberica “Il Segreto” è sempre ricca di intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano che si scoprirà che il furto avvenuto alla locanda dei Castaneda è stato inscenato dalla stessa Elsa Laguna. A svelare la verità sarà Matias alla moglie Marcela: stanco di dover continuare a mentire, l'uomo le dirà che la sorella del defunto Jesus si è fatta accusare ingiustamente per poter riuscire a mettere ...

Il Segreto Anticipazioni : ecco perché ELSA ha derubato MATIAS e MARCELA : Le prossime settimane a Il Segreto verranno segnate dal furto che ELSA Laguna (Alejandra Meco) compirà ai danni di MATIAS (Ivan Montes) e MARCELA (Paula Ballesteros); la ragazza, come abbiamo anticipato ai nostri lettori, ruberà 500 pesetas ai due coniugi e, come se non bastasse, punterà il dito contro Consuelo (Trinidad Iglesias), motivo per il quale verrà allontanata dalla locanda. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto ciò ...

Il Segreto - anticipazioni : IRENE contro il suo datore di lavoro - cosa succederà? : A Il Segreto, la collaborazione professionale tra IRENE Campuzano (Rebeca Sala) e Anacleto R. Totana (Asier Iturriaga) è destinata a portare diversi problemi nella vita della giornalista; come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti sull’argomento, la rossa accetterà di collaborare con l’uomo quando il marito Severo (Chico Garcia), a causa di un’idea imprenditoriale sbagliata, perderà tutte le sue aziende… Eh sì: il ...

Il Segreto Anticipazioni 14 marzo 2019 : Isaac sposerà Antolina : Isaac torna sui suoi passi e decide di sposare la madre di suo figlio. Prima però deve allontanare Elsa da casa sua e dalla sua vita.

Anticipazioni Il Segreto - Fernando lascia Puente Viejo : l’addio a Maria : Fernando abbandona Il Segreto, Anticipazioni spagnole sull’addio a Maria Fernando Mesia è realmente intenzionato a lasciare per sempre Puente Viejo. Stando alle ultime Anticipazioni de Il Segreto, deciderà di sparire per poter permettere a Maria Castaneda di sentirsi libera di fare ciò che vuole. Fernando sa bene che, stando nel paesino, rischia seriamente di impazzire […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Fernando lascia Puente ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 18-24 marzo 2019 : Gonzalo Ritorna ed Uccide Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019: Isaac ed Antolina si sposano! Gonzalo spara a Francisca in presenza del Mesia! Anticipazioni Il Segreto: Don Amancio smaschera Elsa ma non riesce a raccontare la verità in quanto resta vittima di un brutto incidente! Antolina e Isaac, intanto, vengono dichiarati marito e moglie per la disperazione di Elsa! Gonzalo Ritorna improvvisamente a Puente Viejo ed Uccide donna ...

Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019 : Scontro di fuoco tra Saul e Prudencio : I due fratelli Ortega si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si riaccende l'odio. Saul intima al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio di Francisca e Raimundo.

Il Segreto - anticipazioni al 22 marzo : la Laguna interrompe le nozze - Raimundo libero : Nuove e appassionanti episodi della soap Il Segreto andranno in onda anche la prossima settimana su Canale 5 nel consueto orario delle 16:30 circa. Nelle puntate trasmesse da domenica 17 marzo a venerdì 22 marzo, vedremo finalmente che Raimundo e donna Francisca verranno liberati, mentre Fulgencio morirà per mano di Fernando. A Puente Viejo è tutto pronto per le nozze di Isaac e Antolina mentre Elsa sta facendo di tutto per impedire il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019: Onesimo cerca in tutti i modi di vendere le sue radio, intanto la situazione alla Villa si fa sempre più incandescente… Prudencio ormai è costretto ad arrendersi… Isaac, dopo aver attentamente esaminato la situazione, preferisce fare un passo indietro e sposare Antolina, pur sapendo che ciò farà soffrire molto sia lui e sia Elsa… Da non perdere: diventa ...

IL Segreto - anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Antolina risulta fuori pericolo, ma il dottor Zabaleta per ora vuole tenerla sedata per accelerarne la guarigione. Consuelo, comunque, crede che Antolina abbia simulato di volersi togliere la vita per obbligare Isaac a sposarla. Intanto proprio Isaac, temendo che Antolina possa ripetere il folle gesto, chiede ad Elsa di andarsene da casa loro… Fernando chiede a ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac è obbligato ad allontanare Elsa dopo il tentato suicido di Antolina, ad Acacias Diego rinuncia alle cure necessarie a salvargli la Vita.

Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019 : Scontro infuocato tra Saul e Prudencio : I due fratelli Ortega si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si riaccende l'odio. Saul intima al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio di Francisca e Raimundo.

Il Segreto - la sorte di Antolina svelata anticipazioni : Tutto ruota intorno ad Antolina e al suo terribile tentativo di suicidio nel nuovo appuntamento de Il Segreto. A salvarla era stato l’intervento di Elsa che prestandole un primo soccorso aveva impedito che l’insano gesto, nato dopo che Isaac l’aveva lasciata, avesse successo. Nella puntata serale della soap spagnola in onda il 12 marzo alle 21,25 su Rete Quattro si riparte dalla sorte della ragazza e dal malore di Adela che era ...