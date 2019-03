il retroscena Lo strano caso di Giulia Sarti | chi sta incastrando la deputata 5 Stelle

notizie.tiscali

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ma non per i 5e quellomondo che si muove tra il cyber, il web, la politica e le questioni di potere interne al Movimento, un mondo sempre più accanito via via che è cresciuto il ...

alessi_deanna : RT @VillaIsolina: @Miti_Vigliero È incredibile. Ma che giornalismo è quando si rincorrono i retroscena da avanspettacolo di questo governo… - VillaIsolina : @Miti_Vigliero È incredibile. Ma che giornalismo è quando si rincorrono i retroscena da avanspettacolo di questo go… - leo1908MI : E voi, avete letto qualcosa, i retroscena, le verità mai dette su qualche rotocalco sportivo? No? Strano ?? -