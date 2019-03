Il racconto del tassista che ha visto le valigie con resti di Pamela

Il racconto dell'ex arbitro : "Noi stanchi e pressati : ecco perché possiamo sbagliare" : Un racconto che rompe la tradizionale omertà del mondo arbitrale. E che rende gli arbitri un po' più umani. Non Robocop infallibili, ma persone che sacrificano parte della loro vita lavorativa e ...

Ethiopian Airlines : il racconto del passeggero che si è salvato : Sembra la trama di un film, invece è tutto vero e Antonis Mavropoulos è vivo per raccontarlo. La sua è stata una disavventura che si è trasformata in quello che lui stesso ha definito "il mio giorno fortunato". Ieri, infatti, 10 marzo 2019, sul Boeing 737 Max dell'Ethiopian Airlines che è precipitato sue minuti dopo il decollo, ci sarebbe dovuto essere anche lui, era il 158° passeggero in lista, ma per due minuti di ritardo non è riuscito a ...

Tusa - il racconto della moglie : «Avevo presentimenti. Era felice perché guarito» - Video I volontari e gli altri italiani : L’ultima telefonata dell’archeologo siciliano: «Appena atterro ti chiamo». La donna affranta: «Una beffa, era felice dopo essere guarito dopo due operazioni ai polmoni»

Trovato il relitto del 'Giovanni delle Bande Nere'. Il racconto del superstite : Il cacciamine Vieste della Marina Militare, durante un'attività di verifica tecnica e sorveglianza dei fondali nel Mar Tirreno presso l'isola di Stromboli, ha riTrovato il relitto dell'Incrociatore Leggero Giovanni delle Bande Nere affondato nel 1942. Il relitto è stato localizzato e identificato a circa 11 miglia nautiche a sud dell'isola di Stromboli a una profondità compresa tra i 1460 e i 1730 metri, in una posizione ...

Trovato il relitto del 'Giovanni dalle Bande Nere'. Il racconto del superstite : Il cacciamine Vieste della Marina Militare, durante un'attività di verifica tecnica e sorveglianza dei fondali nel Mar Tirreno presso l'isola di Stromboli, ha riTrovato il relitto dell'Incrociatore Leggero Giovanni Delle Bande Nere affondato nel 1942. Il relitto è stato localizzato e identificato a circa 11 miglia nautiche a sud dell'isola di Stromboli a una profondità compresa tra i 1460 e i 1730 metri, in una posizione ...

8 marzo - il racconto dell’ex prostituta che commuove Mattarella : “Mi strappavano i capelli e mi picchiavano” : La giornata internazionale della donna, celebrata al Quirinale, ha avuto al centro la tragedia delle donne vittime del traffico delle schiave e costrette alla prostituzione. Due giovani donne hanno raccontato le loro storie, di fronte alle autorità, di spalle, perché sotto protezione. Una di loro, Stefania, 24 anni, arrivata in Italia dalla Bulgaria a 17, ha parlato delle torture subite, dei soprusi, delle “orecchie tagliate brutalmente, i ...

"Così fu uccisa Pamela". Il racconto del compagno di cella di Oseghale : Cento minuti. Tanti ne sono bastati al procuratore Giovanni Giorgio, per ottenere dall'ex 'ndranghetista Salvatore Marino ed ex compagno di carcere di Innocent Oseghale, la conferma di quanto già sentito lo scorso anno nel carcere di Marino del Tronto: "Innocent mi ha detto di aver ucciso Pamela". Solo che questa volta la conferma avviene davanti alla corte d'assise di Macerata nella seconda udienza che vede, il nigeriano accusato della ...

Pamela Mastropietro - il racconto del pentito : “Ecco cosa ha fatto Oseghale” : “Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l’ha spogliata, era sveglia” ma aveva “gli occhi girati all’insù” e “hanno avuto un rapporto sessuale completo”. Poi la “ragazza voleva andare via a casa a Roma perché aveva il treno, disse che se no l’avrebbe denunciato. Ebbero una colluttazione, si sono spinti, ...

Pamela Mastropietro - il racconto del pentito : «Oseghale ha iniziato a farla a pezzi da viva» : «Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l'ha spogliata, era sveglia ma aveva gli...

Alessandra Amoroso : a Torino parte il '10 Tour' - il racconto della prima data - : «Pensa a quante cose belle si potrebbero fare nel mondo se solo si cercasse di unire le persone invece di continuare a seminare odio e a dividerle». «Finito questo ciclo, come dico da tanti anni, ...

Carnevale Bologna - bimbo cade dal carro : gravissimo/ Il tragico racconto della mamma : E' gravissimo il bimbo caduto ieri pomeriggio da un carro durante la sfilata di Carnevale di Bologna: ecco il racconto della mamma

“Donne in volo” : il racconto di cinque protagoniste dell’Aeronautica : Il racconto di cinque donne straordinarie per conoscere l’affascinante mondo del volo aereo. In occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo 2019 alle ore 16,30, organizzata dalla sede di BCsicilia di Bagheria con il patrocinio del Comune, si terrà una conferenza dal titolo “Donne in volo”. L’iniziativa, si svolgerà presso il Museo Guttuso di Villa Cattolica sulla S.S.113. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di ...

Amore e altri rimedi - Claudia Gerini : “racconto la crisi della coppia - come se fossi con voi sul divano” : Coppie in crisi che, invece di lasciarsi alla velocità della luce, decidono di tentare un’ultima strada. Una settimana e un innocente “scambio di coppia” e l’aiuto di due terapisti per fermarsi e guardare la propria difficoltà, e poi provare a ripartire… oppure dirsi addio. Dall’11 marzo alle 21.55, in prima visione assoluta su FoxLife (Sky 114) arriva Amore E altri rimedi, la nuova produzione originale di Fox ...

Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell'invasione romana della Gran Bretagna : Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti di Britannia serie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno. Britannia è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata ...