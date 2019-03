Il premier Orban rifiuta di piegarsi alle direttive della UE

Grana Viktor Orban per il Ppe. Il premier ungherese alla radio : "Fidesz potrebbe lasciare" : Si chiude a Varsavia la due giorni del Partito Popolare Europeo, con una decisione importante ancora pendente: la permanenza di Viktor Orban e della sua Fidesz dentro la maggiore forza politica rappresentata nelle istituzioni Ue. Per la prima volta è il leader ungherese a dire che Fidesz potrebbe lasciare il Ppe.Il premier Orban riconosce che il sodalizio potrebbe rompersi e Fidesz potrebbe dover lasciare il Ppe e prendere in ...