Il nuovo trailer di “Avengers | Endgame” | dal 24 aprile nelle sale

Avengers : Endgame - ecco il nuovo trailer ufficiale e un poster inedito! : Avengers: Endgame, diffuso in rete da Marvel un nuovo emozionante trailer! Avengers: Endgame: Marvel ha pubblicato online un poster inedito e il nuovo avvincente trailer del film. Dopo il successo al cinema della supereroina dell’MCU Carol Danvers in Captain Marvel e in attesa dell’uscita di Spider-Man: Far From Home, finalmente i fan possono vedere nuove immagini del film “Avengers 4” ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ...

Power Rangers : Battle for the Grid presenta il proprio roster in un nuovo trailer gameplay : Un nuovo trailer ufficiale segnalato da Gematsu ci fornisce un assaggio di Power Rangers: Battle for the Grid, titolo picchiaduro dedicato all'universo dei Power Rangers.Nel filmato possiamo dare un'occhiata a una panoramica del roster di personaggi disponibili inizialmente: nel trailer infatti vengono mostrate le mosse di Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy, e Lord Drakkon. Allo stesso modo, ci viene ...

Aladdin - ecco il nuovo trailer della versione live action : È finalmente arrivato il nuovo trailer ufficiale del film live-action tratto dal classico Disney Aladdin. E quello che si vede nell’anticipazione della pellicola diretta da Guy Ritchie potrebbe fugare i dubbi degli scorsi mesi su un adattamento che non sarebbe all’altezza dell’originale. Le perplessità più grandi riguardavano il Genio della lampada, a cui presta il volto Will Smith. La sua interpretazione qui sembra brillante e potrebbe non far ...

Il nuovo film di DOOM riceve il primo trailer : Universal ha deciso di portare nuovamente al cinema il leggendario franchise di DOOM, con un film intitolato DOOM: Annihilation, riporta Eurogamer.net.Scritto e diretto da Tony Giglio (Death Race 2, Death Race 3, Soccer Dog: The Movie), DOOM: Annihilation si propone di essere un reboot, il che significa che probabilmente non avrete bisogno di recuperare la trama del primo film di DOOM per capirlo.DOOM: Annihilation, come potete ben immaginare, ...

L'Angelo del Male - Brightburn : Un nuovo trailer italiano del film : Il protagonista di L'Angelo del Male - Brightburn , in uscita nei cinema italiani il 13 giugno prossimo, è infatti un bambino proveniente da un altro mondo, ovviamente dotato di poteri straordinari. ...

Poteri inquietanti nel nuovo trailer italiano di L'Angelo del Male - Brightburn : Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo precipitasse sulla Terra, ma invece di diventare un supereroe si dimostrasse essere qualcosa di molto più sinistro? Con Brightburn, il ...

«L’uomo fedele» : il trailer del nuovo film con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp : L'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleAbel e Marianne non si vedono da otto anni. La loro storia è finita da tempo, ma il caso vuole che si rincontrino al funerale dell’amico comune Paul. È come se la passione che li ha uniti la prima volta non si sia mai affievolita ed è per questo che decidono di tornare insieme. Anche se, stavolta, le cose non saranno per niente facili. È questa la trama de L’uomo fedele, il nuovo ...

Un nuovo trailer per Il Leggendario Libro del Mago - il prossimo DLC di Ni No Kuni 2 : Il Destino di un Regno : Il prossimo DLC in arrivo per Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno si intitola Il Leggendario Libro del Mago e introdurrà una serie di nuovi contenuti tra cui nuovi equipaggiamenti, armi, nemici e molto altro ancora.Riportiamo di seguito il trailer di presentazione, seguito dal comunicato ufficiale di Bandai Namco, per tutti i dettagli:Siamo lieti di presentare il primo trailer del DLC Il Leggendario Libro del Mago per Ni No Kuni II: Il Destino ...