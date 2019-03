Il Napoli in cerotti perde 3-1 a Salisburgo e va ai quarti di finale di Europa League

ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Si è fatto male pure Chiriches La sofferenza non è mancata. Ilva aididima nelavverte la paura. Soprattuto nell’ultimo quarto d’ora, quando Chiriches è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Malcuit e va a giocare centrale Hysaj. Ilha colpito un palo sul 2-1 a cinque minuti dalla fine, ancora con Dabbur autore del gol dell’1-1 e poi al 90esimo, su azione rete del 3-1 di Leitgeb.Dieci minuti prima, al 65esimo Gulbrandsen, ancora una volta il più pericoloso dei suoi, ha segnato il 2-1 che ha acceso lo stadio. Cross rasoterra da sinistra, la difesa si è lasciata trovare impreparata e l’attaccante ha segnato.Ilsi è trovato a giocare senza quattro difensori centrali – Albiol, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches – più Insigne che si è fatto male durante il ...

