Il mistero delle Universiadi | mancano 100 giorni ma i napoletani non ne sanno niente

Il mistero delle Universiadi : mancano 100 giorni ma i napoletani non ne sanno cosa niente : Inizia il countdown per il taglio del nastro delle Universiadi che si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Ma quanto ne sanno i napoletani della manifestazione sportiva universitaria, che...

SPY FINANZA/ Il mistero sul boom delle banconote da 100 dollari : Se ne sta parlando poco, ma c'è chi si interroga sul perché ci siano tante banconote da 100 dollari in giro per il mondo, perlopiù fuori dagli Usa

Il fascino e il mistero delle acque di Milano secondo Michele Serra : Il rapporto tra la città di Milano e le sue acque è lungo e complesso, a tratti poetico, a tratti estremamente pragmatico. E le proposte di riapertura dei Navigli cittadini, che si susseguono di anno in anno insieme con le più disparate evoluzioni sul piano tecnico e politico, non sono altro che un ennesimo capitolo di questa storia semplicemente infinita. Che non si ferma alla superficie, ma anzi scava nel profondo, in senso ...

Megattera spiaggiata lungo il Rio delle Amazzoni : è mistero : Una Megattera spiaggiata è stata trovata lungo il Rio delle Amazzoni in Brasile. I ricercatori dell'Ufficio amministrativo regionale dell'Ambiente sono intervenuti sul posto per indagare sull'insolito ritrovamento. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una balena giovane, che si era appena distaccata dalla madre. È la prima volta che viene trovata una balena spiaggiata in questa regione.

Australia - i ricercatori svelano il mistero dei 'Cerchi delle Fate' : causati dai cicloni : Da molto tempo le popolazioni di Australia e Africa Meridionale si sono domandate cosa fossero i "Fairy Circles", i cosiddetti Cerchi delle Fate. Queste strane formazioni, simili a lagune vuote o oasi aride circolari, sono così ordinate da suscitare il dubbio che non siano di origine naturale (da qui il nome suggestivo). Adesso però un team di ricerca Australiano dovrebbe aver trovato una risposta soddisfacente a questo mistero. Il mistero dei ...

Scoperto il tango delle particelle - era un mistero da 35 anni : Come in un tango, le particelle che costituiscono il nucleo degli atomi si avvicinano fino a sovrapporsi brevemente per poi respingersi con forza, ma se le particelle sono libere si comportano in modo ...

Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv 20 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Il mistero delle pagine perdute è il film stasera in tv mercoledì 20 febbraio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Jon Turteltaub ha come protagonisti Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kruger ed Helen Mirren. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv: cast e ...

Il mistero delle carpe morte nel lago della Pellerina : Se qualcuno cammina verso il lago grande del Parco della Pellerina, quello di fronte alla Tyssen e a fianco della Cascina Marchesa, inizialmente non nota niente: la vegetazione copre la visuale verso ...