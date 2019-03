Il M5S presenta emendamento No Tav al Parlamento Europeo

M5S - Baglivo presenta la lista : 'no ad accordi pre-elettorali'. Ecco tutti i candidati : Altrimenti non appoggeremmo nessuno, perché sono vecchia politica". Nel pomeriggio, all'Open Space di Palazzo Carafa, la prima uscita pubblica di Baglivo dopo la certificazione sul suo nome ottenuta ...

Tav - l’appello del M5S Torino : “Fermate i bandi Telt - lanciare le gare rappresenta un punto di non ritorno” : “Siamo No Tav e come tutti i No Tav studiamo. Far partire i bandi sarebbe una violazione degli accordi italo-francesi“. Lo scrive il gruppo M5S al Consiglio comunale di Torino, che posta un video dove i consiglieri chiedono di “fermare i bandi”. “Chi ritiene che questa decisione non sarebbe un problema per lo stop all’opera sbaglia”, affermano, “lanciare le gare rappresenta un punto di non ritorno. ...

M5S - Di Maio presenta nuove regole : via al tetto due mandati per consiglieri : nuove regole per dopo le che hanno scatenato una sorta di . Innanzitutto via al tetto dei due mandati per i consiglieri comunali, ha annunciato . 'Fare il consigliere comunale non si può pensare sia ...

La voce della Politica Elezioni regionali : Mattia - M5S - presenta la lista. Ecco i candidati : Laureato Magistrale in Marketing con 110 e lode presso la facoltà di Economia di Bari. Amministratore Unico Clickitaly srls. Residente a Matera. Interessi: impresa, Made in Italy, riciclo rifiuti, ...

Rdc : Palermo - i deputati M5S presentano la misura ai cittadini : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Il M5S presenta il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 a Palermo. Si svolgerà oggi alle 16, presso l'Hotel Casena dei Colli, sito in via Villa Rosato 20/22 a Palermo, la presentazione di Reddito di Cittadinanza e Quota 100 nel capoluogo siciliano da parte dei portavoce

M5S : Antonella Leone si presenta 'No alle opere faraoniche' : Prato, la candidata sindaca pentastellata annuncia un bando per gli aspiranti assessori.No anche al parco urbano: 'Abbiamo dubbi sui costi di manutenzione'

Europee - dai croati di Zivi Zid ai polacchi di Kukiz - presentati i primi alleati del M5S : I croati Zivi Zid, i polacchi Kukiz, i finlandesi di Liike Nyt e, la novità, il partito greco Akkel. Il vicepremier Luigi Di Maio presenta il manifesto M5S per le Europee e quali saranno i primi alleati: “Qui ci sono 5 forze politiche che hanno raccolto la sfida tanto ambiziosa quanto complessa di creare un gruppo nuovo. Ci vogliono 7 partiti per formare un gruppo in Parlamento Ue ma sono fiducioso perché abbiamo contatti con nuove forze ...

Europee - Di Maio presenta gli alleati del M5S. Rottura coi gilet gialli : 'Non dialoghiamo coi violenti' : Dopo le rivelazioni di stampa il capo politico pentastellato prende le distanze da Christophe Chalencon

Europee - Di Maio presenta manifesto in 10 punti M5S e alleati : Roma, 15 feb., askanews, - Un manifesto in dieci punti per 'contare sempre di più nel Parlamento europeo, non come forze politiche ma come cittadini'. E' quello presentato oggi a Roma da Luigi Di Maio ...

M5S - Di Maio : "Smettiamo di presentarci dove non siamo pronti" : Botta e risposta "Il MoVimento 5 Stelle - scrive ancora Di Maio - oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia". Immediata la risposta dell'altro vicepremier, Salvini, ...

Opzione donna : ordine del giorno presentato dal M5S per estenderla di un altro anno : In Senato si sta discutendo ancora di riforma pensioni, con gli emendamenti al pacchetto previdenziale che ha al suo interno la quota 100 e Opzione donna. La novità di giornata riguarda proprio la pensione anticipata contributiva per le donne. Infatti il Movimento 5 Stelle torna a chiedere di estendere la platea delle beneficiarie allargando di un altro anno la possibilità di centrare il requisito contributivo utile alla misura. Si tratta ...

Diciotti - Tav - autonomia regionaleLa Lega presenta il conto al M5S : Ufficialmente la linea di Matteo Salvini dopo il voto in Abruzzo è "nessuna ripercussione sul governo", così come aveva ripetuto quotidianamente in campagna elettorale. In realtà, con la Lega primo partito che stacca di quasi 10 punti il M5S (e siamo al Centro-Sud, figuriamoci cosa accadrebbe se si votare in Lombardia o in Veneto) in Via Bellerio qualche "aggiustamento" se lo aspettano eccome Segui su ...

M5S ancora diviso su autorizzazione a processare Salvini. Ministro presenta memoria in Giunta : Cinque stelle ancora in bilico su come votare alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Diciotti. Nell'assemblea dei senatori pentastellati, che si è svolta ieri, non sarebbe emersa una linea, piuttosto la necessità di attendere la memoria difensiva che Salvini presenterà alla Giunta per le immunità tra stasera e domani mattina. La Giunta si riunirà giovedì ...