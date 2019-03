Il lavoro del futuro? Se ne parla alla Milano digital Week

Quello che la produttività non dice sul mondo del lavoro : La produttività del lavoro altro non è, nella sua accezione più comune, che il rapporto tra la variazione del Pil e quella dell'occupazione: cresce se la prima supera la seconda ed è negativa in caso ...

L'Oroscopo del 15 marzo : Ariete questioni da risolvere nel lavoro : Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Vediamo come prosegue il cammino astrologico dei segni e quali novità avranno in serbo stelle e pianeti con L'Oroscopo del 15 marzo 2019. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti. Ariete: in amore questo è un momento particolare, le coppie che non sono stabili devono stare attente perché tra oggi e domani potrebbe arrivare qualche indecisione. ...

Il lavoro del future maker - che già sa quello che verrà : Chissà com’è quel 2050 di cui parla Cristina Pozzi. Lei, fondatrice e amministratore delegato di Impactscool, sembra saperlo già, tanto che ha scritto una prima guida dedicata a chi non vuole partire impreparato per il viaggio verso il futuro: «Benvenuti nel 2050» è il suo nuovo libro, appena pubblicato (Egea, 160 pagg., 16 euro). Niente tarocchi, nessun cielo astrale né sfera di cristallo, l’autrice si basa su analisi e osservazioni ...

lavoro stagionale 2019 : le regole del nuovo contratto a termine : Come comportarsi se si vuole assumere un cuoco o un cameriere in uno stabilimento balneare durante i mesi estivi? Oppure un bagnino in una piscina o parco acquatico? Per queste esigenze temporanee e legate a picchi di attività stagionali, la normativa ha preso il contratto a termine ordinario e l’ha rimodellato, introducendo una serie di deroghe. È nato il contratto a termine per attività stagionali, peraltro di recente modificato ad opera del ...

Attilio Fontana : 'Sono orgoglioso del nostro anno in Regione. Sgravi agli anziani - nidi gratis e lavoro sui treni i nostri successi' : Ferrari ha messo Pereira in contatto con quelle persone che dovevano trattare col sovrintendente per portare, lo ribadisco, solo alcuni spettacoli e basta. Poi se si cerca di giocare sulle parole e ...

L'Italia del lavoro è sempre più spaccata a metà : Il mercato del lavoro ha ripreso quota nel 2018: si contano infatti 192 mila occupati in più, +0,8 in termini percentuali, ma tale aumento riguarda solo i contratti a tempo determinato. È quanto si ...

Il lavoro del cambiamento e il "Vota Garibaldi" cancellato alla Garbatella : L'onda anti-politica, del cambiamento tanto per cambiare, del popolo sovrano di sé stesso e quindi di niente, è partita da lì, dalla Brexit, lo sappiamo e questo divincolarsi e boccheggiare non sapendo che farsene ora dei propositi di uscita dallUE o meglio non sapendo come realizzarli, sono la migl

Formazione continua Consulenti del lavoro : quanti crediti conseguire : È entrato in vigore il 1° gennaio 2019, in concomitanza con il successivo biennio formativo, il nuovo Regolamento per la Formazione continua obbligatoria degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e le relative linee guida. In realtà, il Regolamento viene già applicato in via sperimentale dal 1° ottobre 2018 in almeno un Consiglio provinciale dell’Ordine per regione e in tutti gli enti formativi, con l’obiettivo di ...

Il mercato del lavoro rallenta. Tasso disoccupazione al 10 - 6% nel 4° trimestre : Queste dinamiche congiunturali del mercato del lavoro risentono del generale peggioramento dell'economia testimoniato una flessione del Pil, -0,1%, per il secondo trimestre consecutivo, dopo ...

lavoro - tasso di disoccupazione in calo : dall’11 - 2% del 2017 al 10 - 6% del 2018. Tra i giovani miglioramento di 2 - 6 punti : Nel 2018 il tasso di disoccupazione diminuisce passando dall’11,2% del 2017 al 10,6 per cento. Un miglioramento ancora più netto tra i giovani con un calo di 2,6 punti percentuali (32,2%). Il numero dei disoccupati complessivamente si riduce di 151 mila unità (-5,2% fino a quota 2 milioni 755 mila), “in misura più intensa rispetto al 2017”. Il calo della disoccupazione riguarda sia le persone in cerca di Lavoro da almeno 12 mesi (-82 ...

San Ferdinando (RC). Seminario su : “Qualità del lavoro - contrasto ed emersione del lavoro irregolare in Calabria”. : Un’Iniziativa progettuale promossa da Arsac e Regione Calabria avente tra gli obiettivi quello di sensibilizzare sul contrasto “ai fenomeni del

Roma - il convegno dell'Acer : "La politica si metta al lavoro - faccia ripartire le costruzioni" : E Rebecchini, presidente dei costruttori Romani: 'Non deve essere più normale che la conclusione di un intervento urbanistico duri dai 10 ai 12 anni, quando le esigenze che avevano determinato quelle ...