Il governo paga gli F35 all' America

Grillini pagano per gli F-35 : il governo fa i conti con la realtà : Un conto sono i proclami, un fatto sono gli impegni presi. I Grillini devono ammettere che essere al Governo significa

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Finanza pubblica nel 2019 di recessione : cosa resta della propaganda di governo? : Uno dei problemi con il linguaggio comunicativo della politica è che esso tende a semplificare, molto grossolanamente, concetti complessi. Anche al giornalista si insegna ad esprimere i concetti di fondo dell’articolo nelle prime cinque righe, per catturare l’attenzione del lettore ed evitare che egli si stufi e non arrivi in fondo al pezzo. Tuttavia, se un giornalista è legato ad una serie di regole deontologiche, un politico può facilmente ...

Gli industriali sforano sul pecorino (e incassano) - lo Stato paga (e non sanziona). Il governo promette soldi ai pastori sardi ma tace sulle colpe : La vicenda dei pastori sardi rappresenta a tutti gli effetti un compendio di economia moderna per capire come i protagonisti del mercato spesso riescano ad aggirarne le poche superstiti regole pur di giungere al solito approdo: massimi profitti e perdite scaricate sull'anello debole, sia esso l'allevatore del nuorese o, più frequentemente, il contribuente italiano. E l'approccio che pare voglia assumere il sedicente Governo del ...

Abruzzo - Toti : "M5s paga la prova di governo" : 'La Lega vola, Fratelli d'Italia cresce, cresce persino l'Udc, Forza Italia perde circa altri 5 punti dalle elezioni di un anno fa. Ma guai a chi dice qualcosa. La decrescita felice non e' piu' ...

Voto Abruzzo - Salvini : 'Al governo non cambia nulla - il lavoro paga' : "Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua ". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dopo il Voto in Abruzzo . "Dai dati ...

Roma - sindacati in piazza. D’Alema : “governo? Nazionalismo straccione” - Zingaretti : “Da M5s e Lega solo propaganda” : Migliaia di persone a Roma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan ‘Futuro al lavoro’, per sostenere le proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco e chiedere al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i sindacati. Il corteo, partito da piazza della Repubblica si è concluso a piazza San Giovanni dove sono intervenuti dal palco i segretari ...

Ma in mezzo a tutta questa propaganda - il governo si ricorda di Silvia Romano? : Dalle parti della Farnesina il silenzio lo chiamano "riserbo". Anzi, ci dicono che è il "riserbo" che serve per portare avanti le trattative. Ma non si sa di nessuna trattativa. E nel Paese in cui si chiedeva "riserbo" per Giulio Regeni (a proposito, un abbraccio ai genitori di Giulio) una domanda viene spontanea, dritta dal cuore: ma in mezzo a tutta questa propaganda, Silvia Romano?Continua a leggere

Boldrini : "governo pensa a propaganda - non a crescita" : Tra le tantissime reazioni delle opposizioni che sono arrivate in queste ore, subito dopo la diffusione dei dati Istat sul Pil del quarto trimestre 2018 che decretano la recessione tecnica dell'Italia, c'è anche quella di Laura Boldrini, ex Presidente della Camera dei Deputati e oggi deputata di Liberi e Uguali.Su Twitter questa mattina Laura Boldrini ha scritto:"L'Istat ci dice che mentre Di Maio parlava di #BoomEconomico l’Italia entrava in ...

ESCLUSIVA Sen. Cirinnà - PD - : "Il Paese paga l'incompetenza e gli errori clamorosi di questo governo" : Credo, però, anche che l'appartenenza politica debba ora essere tenuta lontano dalla vicenda: parlino gli atti, le leggi e gli organi competenti, cioè la Giunta per le immunità del Senato e la ...

Addio alla busta arancione : governo la elimina per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps : La busta arancione non esisterà più: il governo formato da Lega e M5s ha deciso di abolire la comunicazione postale inviata ai lavoratori per sapere quando e con che assegno potranno andare in pensione. La cancellazione serve per risparmiare fondi da dirottare ai 5 nuovi membri del consiglio d'amministrazione, ripristinato proprio dall'attuale governo.Continua a leggere

Recessione - Di Maio : “Chi c’era prima di noi ci ha mentito”. Pd e Fi : “Colpa del governo della propaganda” : “I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi”. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte già aveva anticipato i dati negativi che sarebbero stati annunciati questa mattina e aveva accusato gli esecutivi precedenti, oggi è stato il vice premier M5s Luigi Di Maio ad accusare chi era al governo prima di loro di aver detto bugie sulla fine ...

Economia - Martina : "governo della propaganda ci ha portato in recessione" - : "Dati alla mano, la contrazione inizia con le prime scelte di questo governo e con gli effetti determinati sullo spread. Anziché riparare l'Italia dal difficile ciclo economico che si è aperto, questo ...