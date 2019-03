Il giornalista di La7 Labate a Radio 24 | ' Abbiamo provato a gufare la Juventus'

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Lasi gode il passaggio del turno in Champions League, dopo l'impresa di martedì negli ottavi di ritorno contro l'Atletico Madrid. Protagonista indiscusso della serata è stato Cristiano Ronaldo, autore della tripletta che ha regalato il passaggio del turno. Ovviamente il passaggio ai quarti di finale ha fatto felici i moltissimi tifosi juventini, meno i 'rivali', in particolar modo gli interisti. Ildi La7, tifoso nero azzurro, ha ammesso in una recente intervista di aver 'gufato' l'uscita delladalla Champions League, anche se ha riconosciuto i meriti della società di Agnelli.la' Senza peli sulla lingua il notoche, però, ha ammesso come laabbia avuto grandi meriti. Ha aggiunto, poi, come Ronaldo sia 'incommentabile' per la qualità che esprime in queste partite, ma ha anche ...

fattoquotidiano : Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista: “Spagna non è tra fondatori Europa. Studi” - MikelaSavio : RT @claudioerpiu: Boicottare la7 Non guardatela più È sfacciatamente di parte,ma quella sbagliata È contro il popolo,è diventata il mezzo d… - RobertoPompili4 : RT @claudioerpiu: Boicottare la7 Non guardatela più È sfacciatamente di parte,ma quella sbagliata È contro il popolo,è diventata il mezzo d… -