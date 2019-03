Il gabbiano gli ruba le patatine. Lo afferra e lo getta contro un muro, uccidendolo: condannato (Di giovedì 14 marzo 2019) John Llewellyn Jones, 64enne gallese, è stato condannato per la sua "scioccante reazione" avvenuta davanti a dei bambini. Ha dimostrato "un palese disprezzo per il benessere degli animali" ha spiegato l'ente protezione animali in Regno Unito.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 14 marzo 2019) John Llewellyn Jones, 64enne gallese, è stato condannato per la sua "scioccante reazione" avvenuta davanti a dei bambini. Ha dimostrato "un palese disprezzo per il benessere degli animali" ha spiegato l'ente protezione animali in Regno Unito.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Elisabetta_Gk : @35_smeagol @rocco_tanica Diventare fonte di allegre sbornie per gli Inuit è comunque un metodo di tumulazione che… - unict_it : #unictateatro ?? - Sono già aperte le prenotazioni per il prossimo evento in programma al Teatro Stabile di Catania:… - manuelamariuzzo : @PaoloDeMartino8 6 anni fa, durante il conclave, le telecamere inquadrando il comignolo della Sistina, ci mostravan… -