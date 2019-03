Il furto del falso Bruegel | il parroco di Castelnuovo Magra | Quei ladri peggio

furto al bar del tribunale - rubato un telefono cellulare : Approfondimenti Furti, rapina e possesso di armi: assolta un'intera famiglia 28 giugno 2017 Furto al bar del tribunale di Nocera Inferiore. L'episodio si è registrato ieri, intorno all'ora di pranzo . ...

Mosca : pensionato denuncia furto di icone del valore di 200mila dollari - : Un pensionato a Mosca si è rivolto a un avvocato con una dichiarazione di smarrimento di 12 vecchie icone del valore di 200mila dollari, che lui ritiene gli siano state rubate. Lo ha riferito ...

L'Io e il furto dell'identità dal 200 a.C a oggi : Opera tragicomica scritta da Plauto intorno al 200 a.C., L'Anfitrione diventa oggi uno spettacolo teatrale diretto dalla barese Teresa Ludovico, che trasloca la vicenda tebana in un'atmosfera bollente ...

Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale USA : Huawei si è dichiarata non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale federale statunitense. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale USA proviene da TuttoAndroid.

Il chitarrista di Vasco Stef Burns denuncia il furto dell'attrezzatura musicale sui social : "Mi hanno svaligiato il box, hanno rubato tutto il mio backline", così il chitarrista di Vasco Rossi. Sui social elenca le specifiche e pubblica le foto del materiale sparito: amplificatori, casse e pedaliere

Vetri dell'auto spaccati e il furto della borsa fuori dall'asilo : 'Ho cercato i documenti al Pionta - ma c'erano solo siringhe' : Ladri di nuovo in azione fuori dagli asili aretini. Nei giorni scorsi l'amara sorpresa c'è stata per una mamma che alle 13:15 è andata a prendere il suo bimbo al nido Modesta Rossi di Pescaiola . Dopo ...

furto di portafogli : 19enne inseguito dall'atrio della stazione di Cuneo e preso vicino all'ospedale : Riceviamo e pubblichiamo: "Aumentati da inizio anno i servizi di controllo della Polizia di Stato per prevenire criminalità e degrado nell'ambito delle Stazioni Ferroviarie, con risultati che non ...

Trivento - furto nella casa parrocchiale. Malviventi portano via tutto l'oro dei fedeli : A dare notizia ai numerosi fedeli del fatto di cronaca è stato lo stesso sacerdote, durante la celebrazione della messa di oggi. Particolarmente provato dall'accaduto don Antonio ha condannato il ...

Posta il video del furto nel suo ristorante : "Chi conosce il ladro?" : È partita la caccia all'uomo social. Nella serata di lunedì 18 febbraio, un ladro si è introdotto nel locale Keller di Curno, in provincia di Bergamo. Per rintracciarlo, il proprietario del ristorante, Rodolfo Pezzoli, ha pensato di condividere sul suo profilo Facebook il video della rapina, nella speranza che qualcuno tra i suoi "amici virtuali" riconosca il malvivente.Infatti, il ladro indossava solamente un cappellino e, munito di torcia, è ...

furto al Teatro delle Commedie - Nogarin : 'Indecente colpire i luoghi della cultura' : ... di modo che si possa immediatamente riallestire gli interni per gli spettacoli. E in settimana incontrerò i gestori del Teatro per capire in che modo possiamo dare loro una mano a ripartire". "A ...

Antifurto intelligente : i nuovi sistemi per la protezione della casa : Oggi parliamo di Smart Home: un fenomeno in rapida crescita che vede le nostre abitazioni diventare sempre più intelligenti. Una realtà che inaugura una nuova concezione di comfort domestico e che cambierà presto le abitudini di molti italiani. Si parla, infatti, di un fenomeno che in Italia sta già riscontrando un discreto successo: stando alle indagini condotte dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2017 il settore ...

Fausto Coppi - rubata la bici originale del 1948. Un furto grottesco - con finale romantico : “Prego il Signore che me la consegnino, farebbero un gesto meraviglioso”. Il gesto meraviglioso invocato, fra le lacrime, dal signor Bruno Carraro, 81enne di Santa Maria di Sala, è arrivato nella serata di ieri. La bici di Fausto Coppi, una Bianchi che il Campionissimo aveva utilizzato per correre la Parigi-Roubaix del 1948, è stata ritrovata. Il cimelio era stato rubato lunedì a Villa Farsetti: concesso per la prima volta dal signor Bruno per ...

Asti - badante denunciata per furto ai danni dell'anziana che accudiva : badante denunciata per furto aggravato La Squadra mobile della polizia di Asti ha denunciato una badante per il furto di denaro e gioielli appartenuti all'anziana donna che accudiva. È stato il ...

Roma. Pamela e Sue Ellen ai domiciliari per furto in un negozio dell’Eur : Nella finzione Pamela e Sue Ellen interpretavano due ladre. Dalla finzione alla realtà il passaggio è stato evidentemente breve. Le immagini delle