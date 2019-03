Il documentario che riapre il caso Michael Jackson

Leaving Neverland : il documentario che accusa Michael Jackson arriva in Italia : Leaving Neverland Una storia destinata a lasciare il segno. A dieci anni dalla prematura scomparsa di Michael Jackson, si riaccendono i riflettori sulla controversa vita del ‘re del pop’. Artefice è il filmaker inglese Dan Reede, autore di Leaving Neverland - presentato in anteprima al Sundance Film Festival - documentario che ha (ri)aperto una buia pagina della storia del cantante: l’accusa di pedofilia a lui attribuita in vita (e risoltasi in ...

Leaving Neverland : il documentario che accusa Michael Jackson arriva in Italia : Leaving Neverland Una storia destinata a lasciare il segno. A dieci anni dalla prematura scomparsa di Michael Jackson, si riaccendono i riflettori sulla controversa vita del ‘re del pop’. Artefice è il filmaker inglese Dan Reede e il suo Leaving Neverland - presentato in anteprima al Sundance Film Festival - documentario che ha (ri)aperto una buia pagina della storia del cantante: l’accusa di pedofilia a lui attribuita in vita (e risoltasi in ...

«Leaving Neverland» : il documentario che ha riaperto il caso Michael Jackson : A star is bornIl debutto di fronte a un pubblicoC'è una stella su nel ciel che ogni sogno può appagarI tre marmittoniThe Wiz (1978)«Smelly» Tacos, burritos, tortillasCan't Buy Me LoveRumors«Wacko Jacko»L'artista più premiato nella storia della musica vanta, tra gli altri...Morph da X-MenL'eredità economicaIl nuovo AstaireIl sequin gloveLe origini del moonwalkPasseggiatori sulla lunaJacko come Little RichardL'ammiratore suicidaJacko e le ...

Perché l’episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato dopo il documentario Leaving Neverland : Considerato un classico della serie, l'episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato in seguito alla diffusione del documentario Leaving Neverland appena trasmesso negli Stati uniti e nel Regno Unito. Il produttore esecutivo di lungo corso della serie, James L. Brooks, ha confermato che l'episodio con la partecipazione della leggenda del Pop non sarà più trasmesso da nessuna emittente. Parlando con il Wall Street Journal, ...

Micheal Jackson - dopo le accuse nel documentario Leaving Neverland la Bbc esclude la musica di Jacko dalla programmazione : Nel documentario “Leaving Neverland” due testimoni hanno raccontato di aver subito da piccoli abusi nella casa di Micheal Jackson. dopo queste accuse la Bbc ha deciso di escludere la musica dell’artista americano dalla sua radio, la decisione è stata riportata dal The Sunday Times. Anche se il portavoce della radio britannica ha provato a frenare: “Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro ...

«Così ha abusato di noi». Dentro il documentario che rilancia le accuse di pedofilia contro Michael Jackson : La caduta degli dei? Dieci anni dopo la sua scomparsa, un documentario HBO rilancia le accuse di pedofilia e di abusi su minori nei confronti di Michael Jackson. Il titolo è Leaving Neverland – dal nome del ranch in stile Disneyland in cui il cantante era solito invitare i bambini suoi amici -, dura quattro ore, e la prima parte è stata trasmessa negli Usa nella serata del 3 marzo (la seconda andrà in onda stasera, ndr), diventando subito ...

“Free Solo” - che ha vinto l’Oscar per il miglior documentario : Racconta come l'americano Alex Honnold ha scalato senza corde e imbragature una parete di circa 900 metri nel parco di Yosemite, in California

La HBO pubblica il trailer di Leaving Neverland - il documentario che accusa Michael Jackson di pedofilia : Nonostante l'appello della famiglia e la diffida della Michael Jackson Estate, l'emittente HBO ha pubblicato il trailer di Leaving Neverland, il documentario che ancora diffama il Re del Pop con le accuse di pedofilia di Wade Robson e James Safechuck. Il regista Dan Reed aveva presentato la prèmiere il 25 gennaio in occasione del Sundance Film Festival, e in quell'occasione una delegazione di sostenitori dell'innocenza della popstar di Thriller ...

documentario su Leonardo da Vinci : il genio che aveva già pensato a tutto : Pittura, scultura, disegno, letteratura, ingegneria, balistica, scienza, fisica, paesaggistica, geografia, anatomia, medicina, urbanistica: queste sono alcune delle tante discipline a cui si dedicò ...

«Lorena» - il documentario sull’evirazione che è passata alla storia : «Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena Bobbit«Lorena», il documentario di Amazon Prime Video su Lorena ...

Lei lo lascia - lui la uccide con 75 coltellate. Il caso che ha sconvolto l’opinione pubblica diventa un documentario : Ventisei anni, tanti ne dovrà Joshua Stimpson per aver ucciso la sua fidanzata con 75 coltellate. Il delitto risale al 2017 quando la ragazza è stata pugnalata in un parcheggio di Chatham (nel Kent, Regno Unito). Molly McLaren aveva 23 anni e, spiega il Guardian, in quei giorni aveva confessato agli amici di non sentirsi al sicuro. Pensava che Joshua fosse il fidanzato perfetto, premuroso e attento. Poi però ha deciso di lasciarlo e lui ha ...

Il documentario su Elizabeth Holmes - la Steve Jobs al femminile che ha truffato la Silicon Valley : Park City (Utah) – La parabola della più giovane imprenditrice della Silicon Valley – l’ex miliardaria Elizabeth Holmes, la Steve Jobs al femminile – analizzata al microscopio da Alex Gibney nel documentario The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. È nel dolce domani delle tech startups, dove soldi e verità sono ancora più astratte di un bozzetto di Bambi, che il regista di Enron: L’economia della truffa e Going Clear: ...

In arrivo un documentario che racconta il vivaio dell'Atalanta : ... ma anche di far emergere le vicende di chi prova a migliorare questo mondo, non soltanto da un punto di vista sportivo ma anche umano e di sostenibilità" commenta Rinaldi, spiegando come prenderà ...

Eddie Vedder firma le musiche di Return to Mount Kennedy - il documentario sull’impresa di Robert Kennedy : Il frontman dei Pearl Jam non smette mai di fare musica, per questo oltre all'attività con la sua storica band è impegnato anche in un'intensa esperienza come compositore: Eddie Vedder firma le musiche di Return to Mount Kennedy, un documentario che ripercorre l'impresa di Robert Kennedy e Jimmy Whittaker portata a termine nel 1965 per rendere omaggio a John Fitzgerald Kennedy, fratello di Robert ed ex presidente degli Stati Uniti d'America, ...