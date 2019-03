«Il Caso Ziqqurat» | arriva il 20 marzo la prima serie tv «rompicapo e interattiva»

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) IlIlIlIlUn mistero da risolvere, un colpevole da stanare e una verità da portare a galla. Sono queste le premesse da cui parte Il, il nuovo lavoro del regista Fulvio Risuleo che si presenta come il primo vero esperimento seriale italiano, «e interattivo». La, che sarà rilasciata a partire dal 20su.Artchivio.net, è, infatti, un giallo web non lineare. Otto puntate della durata di circa quattro minuti che giocano sull’interattività del pubblico, in una linea sottilissima fra video e gioco.Il trailer, che vi mostriamo qui sopra in ante, ci immerge subito nell’alone di mistero attorno alla morte del marionettista di, pupazzo principale di un programma per bambini per porta il suo nome. ...

