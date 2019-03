Il caso Sarti accelera l' iter della legge contro il revenge porn

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) È diventata unpolitico la vicenda del materiale privato appartenente alla deputata di M5s Giulia, diffuso illecitamente e circolato sulle chat nelle ultime ore. Già nell'occhio del ciclone per la questione dei mancati rimborsi e per la battaglia legale con l'ex-compagno Bogdan Tibusche, in seguito alla quale si è autosospesa dal Movimento e ha rassegnato le proprie dimissioni da presidentecommissione Giustizia di Montecitorio, la parlamentare grillina è tornata al centro dell'attenzione per alcune immagini (vecchie) di natura privata diventate virali.Tanto che, allarmato dal rapido aumento delle condivisioni private dei file, il Garante per la privacy ha diffuso una nota a inizio giornata in cui si invitavano i mezzi di informazione ad astenersi dal "diffondere dati riguardanti la sfera intima di una persona per il solo fatto che si tratti di ...

marcotravaglio : SARTI PER SIGNORE Questa è la prima e spero l’ultima volta che scrivo del “caso” di #GiuliaSarti [IL MIO EDITORIALE… - Agenzia_Ansa : Sul caso #Sarti richiamo del Garante: 'I media rispettino la privacy' - petergomezblog : Caso restituzioni, Sarti: “Dimettermi? Non c’è motivo, non sono espulsa. Rimango nel M5s perché non ho fatto niente… -