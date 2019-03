Il botta e risposta su Twitter tra Virginia Raggi e Giorgia Meloni su ' Voto Garibaldi'

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) "No, i fascisti li riconosco". Lo scrive la sindaca di Romacommentando il post della leader di Fratelli d'Italia che commentando la rimozione della storica scritta "Vota" alla Garbatella aveva sostenuto "Il comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 "Vota". Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a "esponenti" del ventennio, forse laavra' scambiato #per un fascista...".Ieri un addetto alle pulizie del comune aveva cancellato per sbaglio la storica scritta alla Garbatella. Era stata restaurata nel 2004, con un intervento conservativo a cura della Scuola comunale di Arte ornamentale, voluto dal Municipio della Garbatella guidato allora da Massimiliano Smeriglio, la scritta "Vota, lista N 1", cancellata oggi per errore in via Basilio ...

