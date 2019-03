I terremoti profondi della Grecia | risentimenti anomali in Italia | ecco perché vengono

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Utilizzando i dati raccolti sul sito web “Hai sentito Il Terremoto” (HSIT) dell’INGV, che permette di monitorare gli effetti deisul territoriono grazie al contributo volontario dei cittadini, è stato possibile realizzare uno studio che ha messo in evidenza come alcuni eventi sismici che avin area ellenica abbiano un risentimento anomalo inSbarra et al., 2017.Figura 1 – Mappa dell’intensità macrosismica in Scala MCS del terremoto del 12 ottobre 2013 (magnitudo Mb 6.4).E’ stato notato, spiegano gli esperti INGV, “che iche avin corrispondenzasubduzione ellenica atà intermedie (50-110 km) possono essere avvertiti ina distanze maggiori rispetto a quelle aspettate, fino ad oltre 700 km dall’epicentro (vedi ad es. Figura 1). Questo fenomeno è già stato osservato in passato sia nella ...

