I sintomi che devono metterci in allerta su un possibile problema ai reni

Tosse persistente - eccessiva sonnolenza - problemi agli occhi o alla pelle : ecco 18 sintomi comuni che possono essere segni di malattie più gravi : È facile trascurare i piccoli dolori del corpo. Abbiamo tutti dolorini con cui facciamo spesso i conti e solitamente un raffreddore non richiede una visita dal dottore. Questo però non significa che dobbiamo sottovalutare i nostri sintomi . Molti piccoli segnali potrebbero indicare un serio problema di salute. ecco allora i sintomi comuni che possono essere il campanello d’ alla rme di un problema più grave. 1. Fastidio agli occhi che non va via: ...

Shock nel nuoto - Adrian ha un cancro ai testicoli : ecco sintomi e caratteristiche del tumore che lo ha colpito : Il cinque volte campione olimpico americano Nathan Adrian ha rivelato di essere malato di un cancro ai testicoli , ma è fiducioso circa una ripresa e la possibilità di competere ai Giochi di Tokyo 2020. In un post su Twitter, il 30enne campione dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Londra nel 2012 ha detto di voler tornare a nuotare dopo “qualche settimana” dall’inizio del suo trattamento. “L’abbiamo preso in ...

Morire a 14 anni per un’influenza : è successo ad un giovane portiere - ecco i sintomi e le complicanze che ha avuto : Un giovane portiere 14enne del trevigiano, Luigi Martignano, è morto a causa dell’aggravarsi di un quadro clinico collegato probabilmente ad una miocardite dovuta, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, ad una complicazione di un attacco influenzale. Un epilogo tragico che nessuno si aspettava e che solo l’autopsia sarà in grado di spiegare. I primi sintomi , che hanno fatto pensare ad una normale influenza, risalgono a cinque ...

Morbo di Alzheimer : alcune persone non hanno sintomi nonostante i danni al cervello. Ecco perché : Manifestano i segni dei danni causati dal Morbo di Alzheimer, ma non hanno sintomi sintomi. Questi soggetti sembrano essere immuni, nonostante nel loro cervello la malattia sia da tempo in azione. Questa curiosa condizione è stata osservata da un team di scienziati parte del Rush Memory and Aging Project: alcune persone colpite da Alzheimer non sviluppano sintomi e il loro segreto potrebbe essere la capacità di mantenersi attivi, forti e in ...