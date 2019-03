I “ sacerdoti del no“ che danneggiano la Cultura : Ha ragione il maestro Riccardo Muti. Purtroppo, come dimostrano le ultime affermazioni di noti “fucilieri del no”, la concezione elitaria e conservatrice della Cultura che ha impedito a Napoli il prestito delle “Sette Opere della Misericordia” di Caravaggio da parte del Pio Monte di Pietà in favore

L'arcivescovo Delpini e i sacerdoti «pretoriani» antidroga : E annuncia: «In diocesi c'è l'idea di fare scuole di formazione politica per i giovani, perché è bene che i cristiani non siano soltanto impegnati ma anche preparati».

Il Vaticano conferma : esistono delle linee guida interne per i sacerdoti padri : Per i sacerdoti padri il Vaticano ha delle regole segrete interne. 'Posso confermare che queste linee guida esistono', ha detto al New York Times il portavoce Vaticano Alessandro Gisotti. 'Si tratta ...