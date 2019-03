I Nokia 9 PureView preordinati in Italia verranno spediti da metà aprile | anche se…

Nokia 9 PureView riceverà presto un fix per correggere i problemi alla fotocamera e al lettore di impronte : HMD annuncia un aggiornamento per Nokia 9 PureView, che dovrebbe correggere alcuni problemi alla fotocamera e al lettore di impronte. L'articolo Nokia 9 PureView riceverà presto un fix per correggere i problemi alla fotocamera e al lettore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView mette a nudo i suoi cinque sensori fotografici in un teardown completo : Nokia 9 PureView, il flagship con cinque fotocamere posteriori presentato al MWC 2019, viene sottoposto a un teardown che ne svela la qualità costruttiva. L'articolo Nokia 9 PureView mette a nudo i suoi cinque sensori fotografici in un teardown completo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 9 PureView - Essential Phone PH-1 - Xiaomi Mi Max 3 - Moto G4 e Nokia 2 : Importanti Aggiornamenti in roll out per Nokia 9 PureView, Essential Phone PH-1, Xiaomi Mi Max 3, Moto G4 e Nokia 2. Curiosi di sapere quali sono le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 9 PureView, Essential Phone PH-1, Xiaomi Mi Max 3, Moto G4 e Nokia 2 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView - Nokia 4.2 e Nokia 3.2 supporteranno il Face Unlock con una soluzione software potenziata : Nokia ha ora scelto Sensory che ha integrato il riconoscimento facciale TrulySecure per potenziare il Face Unlock disponibile sui nuovi Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2. Sembra che l'algoritmo integri le più recenti tecnologie AI di Sensory, la quale ritiene "quasi impossibile" per un impostore accedere a un dispositivo o un'applicazione protetti da questa soluzione. L'articolo Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 supporteranno il ...

Sony e Xiaomi vogliono imitare Nokia 9 PureView e le sue 7 fotocamere : (Foto: Light) Al Mobile World Congress che si sta svolgendo in questi giorni ha finalmente debuttato Nokia 9 PureView, lo smartphone con ben 5 fotocamere posteriori (più due anteriori) che utilizza tutti i sensori contemporaneamente per catturare immagini incredibilmente dettagliate. Il gadget prodotto da Hmd Global però non sarà l’unico ad adottare questo approccio originale alla fotografia, ma sarà seguito presto da Sony e Xiaomi. A ...

Uno sguardo da vicino al Nokia 9 PureView - lo smartphone con 5 fotocamere : Nokia 9 PureView è uno dei prodotti più innovativi presentati al Mobile World Congress 2019, per via delle cinque fotocamere posteriori integrate. Una dotazione che ha attirato l’interesse generale al momento della presentazione, per questo siamo andati a dare un’occhiata di persona. Il giudizio sulla qualità fotografica e sull’utilità reale di così tanti sensori arriverà solo dopo una prova completa, ma per farsi un’idea ...

Nokia 9 PureView : 5 fotocamere e lenti ZEISS - ecco come funzionano : Dopo averlo visto una prima volta dopo l’evento di presentazione Nokia, il Nokia 9 PureView ha catturato la nostra attenzione. Lo ha fatto soprattutto per il comparto fotografico “unico”: non troppo per il numero di fotocamere, visto che il trend è quello di aumentarle sempre di più, quanto per il tipo di sensori scelti. Infatti […] L'articolo Nokia 9 PureView: 5 fotocamere e lenti ZEISS, ecco come funzionano proviene da ...

Anteprima Nokia 9 PureView : CINQUE fotocamere posson bastare?! – MWC 2019 : In questa Anteprima del Nokia 9 PureView diamo un’occhiata alle sue CINQUE fotocamere: non è uno scherzo, Nokia 9 PureView ha ben CINQUE fotocamere co-ingegnerizzate con LEICA per poter catturare foto anche in condizioni di leggi di più...

Nokia 9 PureView è ufficiale con 5 fotocamere posteriori : caratteristiche e prezzo Italia : ... le principali caratteristiche Caratteristica unica di questo dispositivo è la presenza di ben 5 fotocamere posizionate sulla scocca posteriore, il primo smartphone al mondo ad utilizzare una ...

Nokia 9 Pureview - lo smartphone con 5 fotocamere : ecco a cosa servono : Anche Nokia entra nel mondo degli smartphone con più fotocamere e lo fa premendo l'acceleratore. Il nuovo Nokia 9 Pureview, presentato al Mobile World Congress di Barcellona , ha ben 5 obiettivi nella parte posteriore. ...

Che effetto fanno 5 fotocamere? Le nostre prime impressioni su Nokia 9 PureView : Nokia 9 PureView è il primo top di gamma della "nuova Nokia", con ben 5 fotocamere sul posteriore. Ma a cosa servono? Ve ne parliamo nella nostra video anteprima dall'evento di lancio a MWC 2019! L'articolo Che effetto fanno 5 fotocamere? Le nostre prime impressioni su Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView - il primo smartphone al mondo con 5 fotocamere al MWC 2019 - : ... unendo poi il tutto in un unico scatto da 12 MP in HDR: tutti i dettagli dal Mobile World Congress di Barcellona E' appena stato presentato Nokia 9 PureView, il primo smartphone al mondo con un ...

Nokia9 PureView - ufficiale il primo smartphone con cinque fotocamere : Sono oramai ben due anni che Nokia è tornata nel mondo degli smartphone e i risultati sono stati più che soddisfacenti. Nokia si è fatta apprezzare soprattutto nel settore dei medio di gamma, grazie ...

Nokia 9 PureView è ufficiale : cinque fotocamere posteriori e prezzo niente male : Nokia 9 PureView è stato presentato ufficialmente da Nokia e HMD Global durante la conferenza tenutasi al Mobile World Congress di Barcellona: ecco le specifiche tecniche complete. L'articolo Nokia 9 PureView è ufficiale: cinque fotocamere posteriori e prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.