I BTS in occasione dell’uscita di “Map of the Soul | Persona” faranno un grande debutto

news.mtv

(Di giovedì 14 marzo 2019) WowI BTS indell’uscita di “Map of the: Persona”untelevisivo News Mtv Italia.

sjngvlarjty : RT @kimseokale: la bighit dovrebbe assumere mio padre per promuovere i bangtan visto che ogni occasione è buona per dire alle persone 'ad a… - the_eyes_smile : RT @kimseokale: la bighit dovrebbe assumere mio padre per promuovere i bangtan visto che ogni occasione è buona per dire alle persone 'ad a… - BeingErica2 : RT @kimseokale: la bighit dovrebbe assumere mio padre per promuovere i bangtan visto che ogni occasione è buona per dire alle persone 'ad a… -