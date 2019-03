Ho continuato a tifare Juventus nonostante Caressa e il pessimo spettacolo Sky

ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non riesco a calarmi nei panni del tifoso Premetto subito: la sera dell’Europa League ho tifato. Del resto non mi ritengo neanche un tifoso del Napoli; e credetemi, non per snobismo, ma perché sono fatto così, sempre teso a capire anche le ragioni dell’altro fino al disorientamento e alla confusione, non riesco a calarmi in un atteggiamento così totalizzante ma anche liberatorio, come l’esser tifosi. Lo ammetto: è un mio limite e, quindi, per il Napoli nutro un sentimento di affetto e vicinanza, da compagno di viaggio che crede di sapere quanto sia duro mettere in piedi nel sud qualsiasi impresa, vieppiù un’impresa complessa come una società di calcio.Ecco, questo è il “mio” contesto, quello in cui mi muovo quando approccio una partita. Ebbene,ciò, mi ha disturbato, e non poco, tutta la messinscena di Sky, nella serata di-Atletico ...

