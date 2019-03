Heather Parisi dalla d’Urso | “Lorella Cuccarini? Detesto il populismo”

Heather Parisi replica a Lorella Cuccarini : “Non deve parlare di…” : Lorella Cuccarini: Heather Parisi parla della lite a Live non è la d’Urso L’ultima parte dell’intervista fatta a Heather Parisi a Live non è la d’Urso ha avuto come argomento principale la lite che va avanti da decenni tra l’ospite di questa sera di Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini. Heather Parisi, dopo aver visto una clip riassuntiva che ricordava ai telespettatori anche i loro ultimi battibecchi social, ...

Live – Non è La D’Urso : Heather Parisi - Albano e Loredana Lecciso - Thomas Markle jr ospiti della prima puntata : Live - Non è la D'Urso - I primi ospiti Sono state sciolte le riserve sui primi ospiti di Live – Non è la D’Urso, il nuovo programma di Barbara D’Urso che andrà in onda in prime time su Canale 5 a partire da mercoledì 13 marzo 2019. Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha annunciato i primi personaggi noti che prenderanno parte alla trasmissione. Direttamente da Hong Kong, Heather ...

Lorella Cuccarini ammette : 'Ho detto una cretinata'. Nuova frecciatina a Heather Parisi : Torna a parlare , dopo dove ha detto che in Italia non si vota alle politiche 'da nove o dieci anni'. In un'intervista al quotidiano la Repubblica , la ex showgirl afferma di aver 'sbagliato, non mi ...

Heather Parisi ironica contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe : “Ballerina e maestra di pensiero” : Heater Parisi contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe da Lilli Gruber: “La ballerina ‘maître à penser” dopo che Lorella Cuccarini, ospite di Lilli Gruber nel programma Otto e mezzo su La 7, ha affermato che le elezioni del 2018 In Italia sono state le prima da dieci anni a questa parte, in molti aspettavano il commento […] L'articolo Heather Parisi ironica contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe: “Ballerina e maestra ...

Lorella Cuccarini/ 'Silvio Testi non è sempre stato presente - su Heather Parisi...' : Lorella Cuccarini torna a parlare di Sovranismo, televoto e tv e sulla sua famiglia rivela: 'Silvio Testi è presente ma non lo è stato sempre...'

