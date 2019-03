Google:bloccati 2,3 Mld annunci-inganno

Nel 2018ha bloccato 2,3 mld dipubblicitari ingannevoli o pericolosi, oltre 6 milioni al giorno. Lo rende noto la società nel report Trust and Safety Ads. Quasi 207.000 eranoper rivendere biglietti, oltre 531.000 erano prestiti per cauzioni e circa 58,8 mln erano legati ad attività di phishing.spiega anche di aver sventato una grande frode pubblicitaria, in collaborazione con Fbi e la società di cybersecurity White Ops.(Di giovedì 14 marzo 2019)

