Google Pay aggiunge il supporto alle carte d’imbarco in Italia

Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia e in altri paesi : L'elenco di banche supportate da Google Pay è in continua espansione e lo scorso mese è stato aggiunto il supporto a diversi nuovi istituti

Presto Google Pay potrebbe importare i dati di biglietti e tessere fedeltà da Gmail : Presto Google Pay potrebbe cercare le informazioni relative a biglietti, tessere fedeltà e altro, direttamente dai link ricevuti su Gmail.

Compatibilità Google Pay estesa : aggiunte altre banche in Italia : Avrete di certo tutti sentito parlare di Google Pay, la piattaforma di pagamenti digitali di Big G, che di settimana in settimana vede espanso il proprio bacino di utenza per l'inclusione di nuovi istituti bancari in grado di abbracciarne il supporto. Negli USA sono milioni e milioni gli utenti ad usufruire con soddisfazione del servizio, mentre in Europa, ed in particolare in Italia, la situazione non è così rosea, ma in lenta espansione.

Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia - Regno Unito - Spagna e altri Paesi : L'elenco di banche supportate da Google Pay è in continua espansione e lo scorso mese è stato aggiunto il supporto a diversi nuovi istituti

Le carte Fineco sono compatibili con Google Pay - ma per ora non sono associabili : Le carte Fineco sono ora compatibili con Google Pay e dovrebbero poter essere utilizzate con il metodo di pagamento da smartphone, anche se per ora non risultano ancora associabili.

Come usare Google Pay per pagare con Android : Dato che non volete portarvi dietro il portafogli, vi state chiedendo Come usare Google Pay per pagare con Android attraverso il vostro smartphone. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc in cui vi leggi di più...

Postepay - alleanza con Google Pay per pagamenti più rapidi e sicuri : Si arricchisce di nuove funzioni l'App Postepay, 'l'e-wallet preferito dagli italiani' come sottolinea una nota di Poste Italiane. Gli oltre 6 milioni di clienti Postepay Evolution e Postepay

Di recente avete utilizzato Google Pay? Google e Unicredit potrebbero regalarvi un buono da 10 euro : Google ha deciso di premiare alcuni utenti che negli ultimi tempi hanno utilizzato Google Pay, il sistema di pagamento tramite smartphone