Google blocca oltre 2 mld di annunci pericolosi

Google : bloccati 2 - 3 Mld annunci-inganno : 7.42 Nel 2018 Google ha bloccato 2,3 mld di annunci pubblicitari ingannevoli o pericolosi, oltre 6 milioni al giorno. Lo rende noto la società nel report Trust and Safety Ads. Quasi 207.000 erano annunci per rivendere biglietti, oltre 531.000 erano prestiti per cauzioni e circa 58,8 mln erano legati ad attività di phishing. Google spiega anche di aver sventato una grande frode pubblicitaria, in collaborazione con Fbi e la società di ...

Google comunica i risultati della sua battaglia contro lo spam con TensorFlow: oltre 100 milioni di messaggi individuati in più ogni giorno.

Google Chrome ha in programma di bloccare Adblock et similia : Google Chrome molto presto potrebbe mettere la parola fine a molte estensioni per “questioni di sicurezza” e tra queste le famose estensioni, disponibili anche per altri browser, per il blocco degli annunci.L’azienda di Mountain View è interessata particolarmente a queste ultime estensioni che riducono di molto gli introiti pubblicitari. Se da un lato è comprensibile che i proprietari di siti Web ricevano un compenso per il ...