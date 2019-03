Google | Apple | Samsung e gli altri | il futuro nascosto nei brevetti

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (e anche Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Il piano per 'fare a pezzi' Amazon - Google e Facebook - ma non Apple - - spiegato : Afp Elizabeth Warren Quello che accade oggi, secondo la Warren, è il contrario: la grandi aziende tecnologiche hanno troppo potere nell'economia, nella società e nella democrazia. Rispetto alla ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (ma non Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Apple - Google ha scoperto una falla nei sistemi dei Mac : (Foto: Apple) I ricercatori di cybersicurezza della divisione Zero Project di Google hanno svelato i dettagli su una vulnerabilità di sicurezza nel sistema operativo MacOs dopo che Apple, avvisata del problema, ha fatto trascorrere 90 giorni senza rilasciare una patch. Il gruppo della Mela ha comunque annunciato che entro breve interverrà sulla falla. La scoperta, fatta da Jann Horn e dimostrata da Ian Beer, mostra come la vulnerabilità risieda ...

Apple lenta a correggere una falla nella sicurezza dei Mac - Google lo spiffera a tutti : Una falla nella sicurezza di macOS (il sistema operativo dei computer Apple) consente potenzialmente agli hacker di entrare nel sistema, manometterlo o appropriarsi di dati sensibili. Tutto senza che l’utente abbia modo di accorgersene. A scoprirlo sono stati i ricercatori del team Project Zero di Google. Fin qui è tutto più o meno nella norma. Quello che stona è che la falla sia stata pubblicata prima dell’arrivo di una patch. Il motivo? ...

Schermi pieghevoli - Apple e Google bussano alla porta di Samsung : La coreana Samsung, con il suo Galaxy Fold, è in pole position per lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole degno di questo nome (la prima al traguardo è stata Royole, con un prodotto però ancora parecchio acerbo), ma, oltre che al proprio successo, la società è senz’altro interessata alla buona riuscita dei piani delle aziende rivali. Secondo quanto riporta il sito sudcoreano Etnews il gruppo si starebbe accordando con Apple e ...

Samsung avrebbe inviato sample di display pieghevoli a Google e Apple : L'indiscrezione di giornata è di quelle succulente: Samsung avrebbe già provveduto ad inviare dei sample di display pieghevoli ad Apple e Google. L'articolo Samsung avrebbe inviato sample di display pieghevoli a Google e Apple proviene da TuttoAndroid.

Google - da Apple Music a Nintendo Switch : le tante novità in arrivo : Apple Music è in arrivo su Google Home , secondo l'app iOS di Google per la gestione dei suoi altoparlanti intelligenti. Un lettore su MacRumors ha notato che l'app Google Home ora elenca Apple Music ...

Apple Music è in arrivo per Google Home e i dispositivi compatibili con Google Assistant : La prossima funzionalità in arrivo da Google dovrebbe essere l'integrazione di Apple Music per Google Home e altri dispositivi compatibili con Google Assistant, seguendo le orme di Amazon Alexa. Appena la funzionalità verrà lanciata, sarà possibile utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per riprodurre in streaming brani, playlist e il resto della Musica da Apple Music, inclusa la riproduzione su Google Home e altri altoparlanti di ...

La app saudita di "controllo mogli" che non piace a Google e Apple : ... se c'è qualche violazione dell'accordo tra gli utenti ma non si sono ancora impegnati a rimuoverla nonostante le proteste dei politici e degli attivisti di tutto il mondo. La risposta è abbastanza ...

Dopo Facebook - Apple revoca il certificato per le app anche a Google : Se si preferisce una difesa più lenta contro i cattivi, più malware, meno privacy e un produttore di piattaforme che raccoglie informazioni private a tonnellate, nel mondo delle app c'è una scelta ...

Prodotti di elettronica più venduti del 2018 : Apple - Google e Samsung guidano la classifica : Nell’articolo di oggi vi mostreremo quelli che sono stati i Prodotti di elettronica più venduti del 2018 tra i consumatori italiani. A guidare la classifica stilata da alcuni esperti del settore troviamo molti modelli top di gamma dei principali marchi tra cui Apple, Samsung e Google. A seguire trovate anche il confronto con gli altri paesi europei come Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Nella classifica dei Prodotti elettronici più ...

Google assume un ingegnere Apple di alto livello per il lancio del sistema operativo Google Fuchsia : La notizia più recente sul nuovo sistema operativo Google Fuchsia, che potrebbe sostituire Android, arriva da Bill Stevenson, un ingegnere Apple di alto livello il quale afferma, tramite un post su LinkedIn, che si unirà a Google per contribuire a introdurre il nuovo sistema operativo sul mercato. L'articolo Google assume un ingegnere Apple di alto livello per il lancio del sistema operativo Google Fuchsia proviene da TuttoAndroid.