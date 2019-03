Global Strike for future | da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l’ambiente

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole diche hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappae), i cosiddetti “Fridaysfor”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto al cambiamento climatico.Anche in Italia i “venerdì per il futuro” sono attivi ormai da alcuni mesi in numerose città. Il movimento si sta organizzando in questi giorni in vista delloe il 15dalle 9 alle 13: una “mobilitazione generale mondiale” che si terrà in moltissime città del mondo, per chiedere “una politica climatica più ambiziosa, a livelloe, europeo e nazionale”. E che dovrà svolgersi “in modo pacifico e ...

