FIPER ai giovani del Global Strike for future : ”Ragazzi - abbiate il coraggio di rischiare e credere nei vostri sogni!” : “giovani e Ambiente” un connubio che FIPER ha promosso per far conoscere la realtà della filiera bosco-legno-energia e del biogas agricolo alle nuove generazioni dalla sua costituzione. Nelle aree montane del Bel Paese, le cosiddette aree interne, diverse delegazioni di scuole provenienti da tutto il mondo hanno visitato negli anni e appreso sul campo il valore economico, ambientale e sociale delle reti di teleriscaldamento a biomassa e la ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l’ambiente : ecco come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Global Strike for future : Legambiente nelle piazze lombarde per difendere il clima : A Varese il circolo locale organizza un evento di divulgazione sul tema del clima con una lezione pubblica: "La parola alla scienza", alle 17.30 in piazza Monte Grappa con Gianluca Ruggieri dell'...

Domani il GlobalStrikeforFuture - lo sciopero internazionale contro il cambiamento climatico : Gli studenti saranno all'opera dalle 8.30 alle 13.00 realizzando alcune fioriere per il cortile della scuola, utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare. Il circolo ...

“Global Strike for Future” - domani 15 Marzo la mobilitazione planetaria per il clima : ecco da cosa nasce - cosa significa e quali sono i principali eventi in Italia e nel Mondo : domani, venerdì 15 Marzo 2019, è in programma il “Global Strike for Future“, una vera e propria mobilitazione su scala mondiale che avrà luogo in 1.300 città e 98 Paesi: studenti, attivisti, volontari manifesteranno fuori dai municipi e dai Parlamenti nazionali per chiedere ai governi di agire per fermare i cambiamenti climatici. L’Italia è tra le nazioni più attive con le sue 109 piazze, insieme a Usa (117) e Germania (141), ma la ...

Global Strike for Future : l’Italia scende in piazza a tutela dell’ambiente : Sono tanti gli eventi previsti domani in Italia, in occasione della manifestazione contro la crisi climatica e il riscaldamento Globale, il “Global Strike for Future” che nasce dall’esempio di Greta Thunberg, la 16enne svedese che dal 20 agosto ogni venerdì staziona davanti al Parlamento di Stoccolma per protestare contro “l’indifferenza della politica sulle mutazioni che stanno stravolgendo l’ecosistema ...

Global Strike for Future : venerdì studenti in piazza in tutta Europa - ecco il programma : venerdì 15 marzo anche in Italia sarà Global Strike for Future, con gli studenti di scuole e università che si uniranno allo sciopero proclamato in tutto il mondo

Global Strike For Future : i giovani di Legambiente scendono in piazza per lo sciopero globale del 15 Marzo : Legambiente scende in piazza per difendere il clima: in 108 città italiane i giovani e i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per il Global Strike For Future di venerdì 15 Marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforFuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ...

Global Strike for Future : il 15 marzo il mondo scende in piazza per l’emergenza clima : Il futuro del pianeta è in serio pericolo e in assenza di un cambio di rotta decisivo, le conseguenze dei cambiamenti climatici in corso non tarderanno a manifestarsi in tutta la loro potenza devastante. Lo sa bene Greta Thunberg, la piccola coraggiosa attivista svedese che ha fatto della lotta ai mutamenti climatici una ragione di vita. Dalle sue parole, dai suoi scioperi, dal suo esempio è nato il movimento pacifico dei Fridays for Future o ...

SAT - Società Alpinisti Tridentini * COMMISSIONE TAM : « La SAT partecipa al ' Global Strike FOR FUTURE ' - In programma a Trento il 15 marzo ... : In alcune zone del mondo come gli Stati Uniti è già statisticamente riconoscibile una maggiore frequenza delle piogge violente. Gli effetti di questi eventi non coinvolgeranno solamente territori dal ...

Sciopero 15 marzo a scuola o in piazza? Tutte le informazioni sul "Global strike" : In occasione dello Sciopero di Venerdì 15 marzo sono previste manifestazioni in 109 piazze italiane: tutti i cortei e le...

Global Strike for Future : i giovani di Coldiretti in piazza il 15 Marzo per lo sciopero globale : I giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati lasciano le campagne dalle diverse regioni per scendere in piazza per lo sciopero Globale per il clima, aderendo alla mobilitazione Globale che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è per ...